Egyetlen brüsszeli döntés elég volt: hatalmasat zakózott a ferihegyi reptér cargója a háromeurós vám miatt

Az ázsiai–csendes-óceáni térségből, valamint a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából Európába irányuló napi átlagos légi teherszállító kapacitás júliusban 14 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – írta az Airportal az Aevean légiközlekedési tanácsadó cég adatai alapján. Ez pedig Ferihegyet is erősen érinti.

A kiesés naponta tizennyolc széles törzsű teherszállító repülőgép kapacitásának felel meg Ferihegyen / Fotó: Vémi Zoltán

A kiesés naponta tizennyolc széles törzsű teherszállító repülőgép kapacitásának felel meg. Elsősorban azok a repülőterek veszítettek forgalmat, amelyek jelentős szerepet töltenek be az Ázsiából érkező e-kereskedelmi küldemények kezelésében.

Közülük is Budapest került a legrosszabb helyzetbe:

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teherszállító kapacitása júniushoz képest 46 százalékkal zuhant.

A magyar főváros ezzel messze megelőzte a többi jelentős európai cargo-központ visszaesését.

Naponta akár öt teherszállító gép tűnt el Ferihegyről

Madridban 33 százalékkal, Milánóban 24 százalékkal, Liège-ben pedig 16 százalékkal csökkent a kapacitás. Frankfurtban és Amszterdamban 11–12 százalékos mérséklődést mértek. A tíz legnagyobb európai cargo-repülőtér közül egyedül a párizsi Charles de Gaulle tudott növekedést felmutatni, ott 9 százalékkal bővült a kapacitás.

Budapesten a napi átlagos visszaesés elérte a 341 tonnát. Ez a jellemzően használt

Boeing 767-es, 777-es és 747-es,

illetve Airbus A330-as

típusokat figyelembe véve naponta három-öt teherszállító repülőgép eltűnésének felel meg.

Júliusban több, Kínából Budapestre közlekedő menetrend szerinti és cargo-járat ritkábban repült, vagy teljesen kikerült a menetrendből. A visszaesés mértékét ugyanakkor erősíti, hogy Ferihegy júniusban minden korábbi rekordot megdöntve 42 401 tonna légi árut kezelt, vagyis kiemelkedően magas bázishoz képest történt a zuhanás.

Három euró is elég volt a piac átrendezéséhez

A fordulat egybeesett az Európai Unió új szabályának életbelépésével. Július 1-jétől az unión kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű küldemények után árufajtánként három eurós vámkezelési díjat kell fizetni.

November 1-jétől ezt további, küldeményenként két eurós kezelési díj egészíti ki.

Az ideiglenes intézkedés az új uniós vámadatközpont 2028-ra tervezett bevezetéséig maradhat hatályban. Több tagállam saját díjak és adminisztratív követelmények alkalmazását is tervezi.