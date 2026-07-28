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Kaposvár
elektromos busz
BYD

Ilyet is ritkán látni: ellepték a várost a Magyarországon gyártott kínai buszok – videón a BYD-flotta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb nagy lépést tett Kaposvár a teljesen elektromos buszközlekedés felé. Megérkezett a városba tizenhárom, Magyarországon gyártott BYD-villanybusz, a járműveket azonban csak később adják át hivatalosan.
VG
2026.07.28, 20:31

Tíz szóló és három csuklós elektromos BYD-autóbusz érkezett meg Kaposvárra – írta a Sonline. Az új járművek már a Kaposvári Közlekedési Zrt. telephelyén sorakoznak, forgalomba állásuk előtt azonban még elvégzik a szükséges ellenőrzéseket és az üzemeltetéshez kapcsolódó előkészületeket.

BYD busz Kaposvár
A Kaposvári Közlekedési Zrt. flottája 2026-ban összesen tizenhárom BYD-villanybusszal bővül / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A buszokat a kínai BYD komáromi gyárában készítették, kifejezetten a somogyi vármegyeszékhely számára. A tíz szóló jármű a BYD B12.b, a három, közel tizenkilenc méter hosszú csuklós pedig a B19 típusba tartozik. Mindegyik a város új, vízkék flottaszínét kapta.

A hivatalos átadás időpontját egyelőre nem közölték. A buszok érkezése ugyanakkor azt jelenti, hogy hamarosan jelentősen nőhet az elektromos meghajtású járművek aránya a kaposvári közösségi közlekedésben.

Magyarországon készültek a BYD-buszok

A Világgazdaság korábban beszámolt róla, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt. flottája 2026-ban összesen tizenhárom BYD-villanybusszal bővül. A beszerzési szerződés további három szóló és egy csuklós jármű opcionális megvásárlását is lehetővé teszi.

A B12.b típusú buszokat 491 kilowattórás, a nagyobb B19-eseket pedig 563 kilowattórás lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomaggal szerelték fel. A járművekben a BYD saját fejlesztésű, a padlóvázba integrált Blade Battery technológiája működik.

Kaposvár Budapest után a második magyar város lehet, ahol állandó jelleggel forgalomba állnak az ilyen akkumulátorral szerelt B12.b buszok. A B19-es csuklós változatokkal a fővárosban és Miskolcon már találkozhatnak az utasok.

Több mint hárommilliárd forintos flotta épül

A tizenhárom BYD mellett két elektromos MAN Lion’s City 10 E midibusz is érkezett Kaposvárra. Az összesen tizenöt járműből álló flotta értéke megközelíti a 3,3 milliárd forintot.

Az elektromos buszokat tizenöt, egyenként 180 kilowatt teljesítményű töltőberendezés szolgálja majd ki. A háttér-infrastruktúra kiépítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a járműveket naponta, menetrend szerint lehessen üzemeltetni. A város hosszabb távú terve ennél is nagyobb:

2027-ig több mint negyven elektromos autóbusz forgalomba állításával számolnak. Ezek fokozatosan leválthatják a jelenlegi, mintegy tíz éve használt gázüzemű járműveket.

A most megérkezett tizenhárom BYD így nem egyszerű flottabővítést jelent, hanem a kaposvári buszközlekedés teljes technológiai átalakításának egyik legfontosabb állomása.

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