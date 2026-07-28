Szabályos kaszabolást végez Brüsszel: egy titkos terv szerint 1600 céget tenne feketelistára – soha ennyi vállalat nem került még célkeresztbe az orosz kapcsolatai miatt

Az Európai Unió több mint 1600 vállalattal szemben készülhet korlátozásokat bevezetni, mert Brüsszel szerint ezek a társaságok hozzájárulnak Oroszország Ukrajna elleni háborújához – írta az Izvesztyija a Bloomberg értesülései alapján.

Keményen odacsapnak az Unió Oroszországnak Fotó: NurPhoto via AFP

A tervezett intézkedés az érintett vállalatok száma alapján az Európai Unió eddigi legnagyobb szankciós lépése lehetne. Amennyiben a javaslatot elfogadják, mintegy ötven százalékkal emelkedne azoknak a gazdasági szereplőknek a száma, amelyek az ukrajnai háború kezdete óta felkerültek az unió korlátozó listáira.

A Bloomberg forrásai szerint a kiszemelt vállalatok együttes éves árbevétele meghaladja a húszmilliárd dollárt, alkalmazottaik száma pedig több mint 265 ezer. A beszámoló egyelőre nem közölt teljes névsort, így nem ismert, hogy pontosan mely országokban működő, milyen ágazatokhoz tartozó cégeket érintenének az intézkedések.

Ősszel születhet döntés az 1600 vállalatról

Az európai tisztviselők a következő hetekben terjeszthetik a tagállamok elé a javaslatot. Erre azért van szükség, hogy a nemzeti kormányoknak elegendő idejük maradjon a több mint 1600 vállalatot tartalmazó lista és annak várható gazdasági következményeinek vizsgálatára.

A terv szerint az uniós külügyminiszterek októberi találkozóján születhetne döntés a korlátozásokról. Az intézkedés azonban még nem tekinthető elfogadottnak: az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz a tagállamok egyhangú támogatására van szükség.

Brüsszel a lépéssel tovább növelné a nyomást Moszkván, és megpróbálná tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A szankciós politika azonban egyre komolyabb ellenállásba ütközik az unión belül, mivel több tagállam mentességeket követel a saját vállalatai és gazdasága védelmében.

A csomag elfogadását így hosszú alkudozás előzheti meg. A tagállamoknak nemcsak azt kell mérlegelniük, hogy az érintett cégek milyen mértékben segíthetik az orosz háborús erőfeszítéseket, hanem azt is, hogy a korlátozások milyen veszteségeket okozhatnak az európai ellátási láncokban.