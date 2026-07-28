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Hátborzongató: tornádó csapott le Magyarországon – videón a nem mindennapi időjárási jelenség

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Dominószerűen dőltek ki a fák egy szabolcsi utcában, amikor hétfőn lecsapott a vihar. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy egy rövid életű tornádó okozta a látványos pusztítást.
VG
2026.07.28, 21:37
Frissítve: 2026.07.28, 21:44

Rendkívül ritka és látványos időjárási jelenség okozhatta a hétfői pusztítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fülesden. A keskeny sávban végigsöprő tornádó fákat csavart ki, tetőelemeket repített a levegőbe, a drámai pillanatokat pedig egy fedélzeti kamera is rögzítette – írta az Időkép.

tornádó
Tornádó is kialakulhatott a hétfői vihar során Magyarországon / Fotó: Peterdy Péter / Időkép

Jelentős károkat okozott a hétfői vihar a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fülesden, ahol egy szűk sávban szinte letarolta a környezetet az orkánerejű szél. 

A jelenség alapján felmerült, hogy egy rövid ideig fennálló tornádó alakulhatott ki.

A pusztításról egy autós fedélzeti kamerája is felvételt készített. A videón jól látszik, hogy a károk egy keskeny sávra koncentrálódtak, ami a tornádók egyik jellegzetessége. A forgószél egymás után döntötte ki a fákat, miközben a háztetőkről leszakadt elemek is a levegőbe emelkedtek.

Az Időképnek nyilatkozó szemtanú szerint éppen hazafelé tartott, amikor gyorsan összegyűltek a viharfelhők, majd hirtelen rendkívül erős szél támadt. Elmondása szerint a kanyarból kiérve már azt látta, hogy a szél sorra dönti ki az út menti fákat, az előtte haladó autó pedig csak hajszál híján jutott át a kidőlő fatörzsek alatt.

A szakemberek egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban tornádó alakult ki, azonban a károk jellege és a szűk pusztítási sáv alapján ezt a lehetőséget is vizsgálják.

Az idei tornádószezon eddig kifejezetten visszafogott Magyarországon. Az Időkép adatai szerint a hétfői esettel együtt eddig mindössze két tornádót és négy tubát figyeltek meg az észlelők, ami jóval elmarad a sokéves átlagtól. Ha beigazolódik a fülesdi eset, az a 2026-os év egyik legjelentősebb hazai tornádója lehet.

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