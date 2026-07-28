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HungaroMet Zrt

Térképre tették: így árasztja el Magyarországot a pokoli hőség – pár napon belül hőkupola alá kerül az ország

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Nem enyhül a forróság, sőt újabb fokozatba kapcsol a kánikula. Több vármegyében piros riasztást adtak ki a legújabb hőhullám miatt.
VG
2026.07.28, 20:28

Újabb hőhullám érkezik Magyarországra, ezért harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől. A HungaroMet több vármegyére már piros figyelmeztetést adott ki, ahol a napi középhőmérséklet a 29 fokot is meghaladhatja.

Heatwave in Dortmund hőhullám
A hatóságok július 30-tól augusztus 5-ig hőségriasztást rendeltek el a legújabb brutális hőhullám miatt / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb rendkívüli hőség érkezik Magyarországra, ezért harmadfokú hőségriasztást adott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A riasztás július 30., csütörtök hajnalától augusztus 5., kedd éjfélig lesz érvényben. 

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban több térségben tartósan magas marad a középhőmérséklet. A HungaroMet veszélyjelzése alapján csütörtökön hat vármegyében – Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében – 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Az ország nagy részén szintén 25 fok feletti értékek várhatók, kivételt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye jelenthet.

Fotó: HungaroMet

Hétvégén tetőzhet  hőhullám

Pénteken tovább fokozódhat a hőség. Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok feletti középhőmérsékletet jeleznek előre, ami miatt piros figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet szerint pénteken Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével az ország egész területén 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint kerüljék a tűző napot, fogyasszanak elegendő folyadékot, és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre. A tartós hőség nemcsak az egészségügyi kockázatokat növeli, hanem az infrastruktúrát és az energiaellátó rendszereket is komolyabb terhelésnek teszi ki.

Brutális hőség lesz, de a BKK-t hidegen hagyja a riasztás: elég lesz-e most is, ami máskor?

Újabb hőhullám közeleg, forró napok jönnek a Kárpát-medencében. A BKK azonban nem vezet be a korábbiaktól eltérő rendkívüli intézkedéseket a hőség idejére, a már bevált hőségprotokollra támaszkodnak. A kérdés csak az, hogy ez elegendő lesz-e. A legutóbbi vizsgálat szerint az ellenőrzött BKV-autóbuszoknak mindössze 74 százalékában működött megfelelően a légkondicionáló.

 

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