Nem sokat kellett várni a kihirdetésre, a keddi szavazás után este meg is jelent a Magyar Közlönyben a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvény.

Ez gyors volt: alighogy megszavazták, máris megjelent Magyar Közlönyben, hivatalosan is létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A jogszabály azzal kezdődik, hogy Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja.

A közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a közbeszerzés, a támogatás, a koncesszió, a közfeladat-finanszírozás, az európai uniós források felhasználása, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel

– olvasható a törvény indoklásában.

A hatóság kiemelt közvagyon elleni bűncselekményekben jár el, ugyanakkor rendkívül széles jogkörökkel fog rendelkezni.

Önállóan nyomozhat, vádat emelhet, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat. A hivatal az ügyészséghez hasonló jogokat kap számos eljárásban, például polgári, közigazgatási, adóügyekben, közbeszerzéseknél, pénzügyi és adatkezelési eljárásokban.

Civil szervezetek mellett az ellenzéki képviselők is kifogásolták, hogy a hivatal szokatlanul erős jogosítványokat kap. A szervezet működésében az elnök személye mérvadó lesz, ezért valójában a kiválasztást követően kristályosodhat majd ki a Tisza-kormány valódi célja.

A Fidesz szerint szerint az NVVH a mindenkori parlamenti többség által irányítható pártügyészséggé válhat.Széles jogkörök miatt a hivatal akár politikai célszemélyek, vagy gazdasági szereplők megfélemlítésére is alkalmas lehet.



