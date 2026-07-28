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törvény
országgyűlés
nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

Ez gyors volt: alighogy megszavazták, máris megjelent Magyar Közlönyben, hivatalosan is létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

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Elfogadta kedden az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényt, este pedig már meg is jelent a Magyar Közlönyben a jogszabály.
Járdi Roland
2026.07.28, 21:35
Frissítve: 2026.07.28, 21:36

Nem sokat kellett várni a kihirdetésre, a keddi szavazás után este meg is jelent a Magyar Közlönyben a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvény. 

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal
Ez gyors volt: alighogy megszavazták, máris megjelent Magyar Közlönyben, hivatalosan is létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A jogszabály azzal kezdődik, hogy Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a  közhatalom gyakorlása és a  közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja.

A  közvagyon nem válhat magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé, és a  közbeszerzés, a  támogatás, a  koncesszió, a  közfeladat-finanszírozás, az  európai uniós források felhasználása, valamint az  állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során keletkező vagyoni előnyök csak törvényesen, átláthatóan és ellenőrizhető módon használhatók fel

– olvasható a törvény indoklásában. 

A hatóság kiemelt közvagyon elleni bűncselekményekben jár el, ugyanakkor rendkívül széles jogkörökkel fog rendelkezni.

Önállóan nyomozhat, vádat emelhet, irányítja a vizsgálatot, és közvádlóként is eljárhat. A hivatal az ügyészséghez hasonló jogokat kap számos eljárásban, például polgári, közigazgatási, adóügyekben, közbeszerzéseknél, pénzügyi és adatkezelési eljárásokban.

Civil szervezetek mellett az ellenzéki képviselők is kifogásolták, hogy a hivatal szokatlanul erős jogosítványokat kap. A szervezet működésében az elnök személye mérvadó lesz, ezért valójában a kiválasztást követően kristályosodhat majd ki a Tisza-kormány valódi célja. 

A Fidesz szerint szerint az NVVH a mindenkori parlamenti többség által irányítható pártügyészséggé válhat.Széles jogkörök miatt a hivatal akár politikai célszemélyek, vagy gazdasági szereplők megfélemlítésére is alkalmas lehet.

 

 

 

 


 

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