Furcsa dolog történt: riasztották a honvédség helikoptereit, betört a légtérbe Ausztria felől két vitorlázógép

Honvédségi helikopter szállt fel kedd délután, miután egy Ausztria felől érkező vitorlázó repülőgép rádiókapcsolat nélkül belépett a magyar légtérbe – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán.

Honvédségi helikopter szállt fel két azonosítatlan repülőgép miatt / Fotó: Honvédelem.hu / Facebook

A rendellenességről a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője tett jelentést. Mivel a repülőgép pilótája nem vette fel a kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, rövid időn belül felszállt a Pápán készenlétben álló kutató-mentő helikopter.

A honvédségi egység a légtérben végül nem egy, hanem két vitorlázó repülőgépet azonosított. A helikopter a repülésbiztonsági előírásokat betartva megközelítette őket, majd egyezményes kézjelekkel jelezte a pilótáknak, hogy lépjenek kapcsolatba a magyar irányítással.

Csak többszöri próbálkozás után válaszoltak, a helikopterek vártak

A helikopter személyzete a vészfrekvencián is megpróbálta elérni a pilótákat, a rádiókapcsolat azonban csak több kísérlet után jött létre. Ezt követően a vitorlázógépek már a magyar légiforgalmi irányítással is kommunikáltak, ezért a honvédségi helikopter visszatérhetett a pápai bázisra.

A két repülőgép eredetileg Békéscsabát jelölte meg célállomásként. Később azonban transzponderjel nélkül, de a rádiókapcsolatot fenntartva visszafordultak Ausztria irányába, majd elhagyták Magyarország légterét. Az nem derült ki, hogy a pilóták miért nem jelentkeztek be időben a magyar légiforgalmi szolgálatoknál, illetve miért változtatták meg úti céljukat.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint vadászrepülőgépek riasztására nem volt szükség. Az esetet a készenléti kutató-mentő helikopter beavatkozásával sikerült lezárni.