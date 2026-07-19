Még a stadion gyepét is árulni kezdték, nagyon bejött a futball vb – a pénz már befolyt, jöjjön a döntő

A Manhattantől 15 kilométerre fekvő MetLife Stadionban az argentin-spanyol döntővel vasárnap véget ér a futball világbajnokság. Az egyik országban sírnak a végén, a másikban ünnepelnek, a rendező amerikaiak azonban már előre nyithatták a pezsgőspalackokat. A mérkőzés egy olyan tornát zár le, amely megdöntötte a nézőszámrekordokat, és amelyet a térség számára jelentős gazdasági sikerként méltatnak – írja az izgalommal várt meccs előtt a New York-is székhelyű Bloomberg. Az elmúlt napokban a kanadai erdőtüzek füstje jelentős légszennyezést okozott a térségben, de vasárnapra kitisztult az ég. Szerencsére, mert még a döntő elhalasztása is felmerült.

A futball vb máris hatalmas gazdasági siker – meg is tettek mindent a pénzcsinálásért Fotó: Michael Nagle

A 80 ezer helyszíni néző közt a magyar Orbán Viktor mellett ott lesz

Donald Trump amerikai elnök,

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,

Claudia Sheinbaum mexikói elnök

és Mark Carney kanadai miniszterelnök is ott lesz a méltóságok között

A babonás Javier Milei argentin elnök azt mondta, hogy otthonról követi a mérkőzést.

Ha Lionel Messi sorozatban második világbajnoki címéhez vezeti hazáját, a döntő egyben megkoronázhatja őt minden idők legnagyobb labdarúgójaként. Egykori vetélytársa ezért a címért, a portugál Cristiano Ronaldo nem jutott MetLife-ig.

További 50 ezer szurkolónak van jegye a Central Park Great Lawn területén rendezett ingyenes közvetítésre, New York pedig több mint száz díjmentes vetítést szervezett az öt városrészben. A FIFA sztárokkal teletűzdelt záróünnepséget és a világbajnoki döntők történetében először félidei show-műsort is rendez, amelyen fellép

Madonna,

Shakira,

Justin Bieber és a BTS.

A futball vb aggodalomhegyekkel kezdődött, pénzhegyekkel zárul

A vb-t három ország rendezte – az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó – és máris nagy sikerként értékelik.

Korábban hegyekké torlódtak az aggodalmak a rendkívül magas jegyárak és a tömegközlekedési rendszerek esetleges túlterhelése miatt.

Aztán jött a vb, és a buszjáratoktól a hamburgerekig példátlan ütemben termelte a bevételeket.

A szervezőbizottság szerint több mint 400 ezren látogattak ki a MetLife Stadionban rendezett öt, egymást követő telt házas csoportmérkőzésre. A hivatalos, húsz dollárba kerülő NYNJ Stadium Shuttle buszjáratra ebben az időszakban 69 179 jegyet adtak el, ami 1,4 millió dolláros bevételt hozott.