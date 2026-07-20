Megroppant az EU szankciós politikája: egyre több kivételt követelnek a tagállamok, súlyos eurómilliárdokról van már szó - von der Leyen tehetetlen

Összeomlóban van az új uniós orosz szankciók támogatása; a tagállamok kormányai egyre kevésbé hajlandók olyan intézkedéseket támogatni, amelyek árthatnak saját nemzeti vállalataiknak – figyelmeztettek diplomaták.

Zelenszkij és von der Leyen - elfogyott az uniós orosz szankciók morális támogatottsága - túl sokba kerül már a tagállamoknak / Fotó: AFP

Egy olyan tendencia bontakozik ki, amely veszélybe sodorhatja az Ukrajna támogatását szolgáló, immár négy éve követett stratégiát. Több ország – köztük Görögország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Portugália – kivételeket követel a Brüsszel által előkészített legújabb szankciócsomag alól, vagy egyes javaslatokat teljes egészében blokkol - írja a Financial Times.

Az Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta elfogadott szankciók célja az volt, hogy elvágják azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek Moszkva háborúját finanszírozzák. Az uniós fővárosok követelései azonban aggodalmat keltettek, mivel azt sugallják, hogy

Európa egyre kevésbé hajlandó elfogadni azokat a járulékos gazdasági károkat, amelyek azokra az uniós vállalatokra hárulnak, amelyek még mindig jelentős bevételt termelnek az oroszországi üzleti kapcsolatokból

– mondta öt, a tárgyalásokban részt vevő uniós diplomata.

Egyre kevésbé működik az erkölcsi kényszer az uniós orosz szankciók terén

Az EU csak egyhangú támogatással fogadhat el szankciókat. A vétók miatt az elmúlt héten négy napon át tárgyaltak eredménytelenül Brüsszelben a tagállamok nagykövetei. Brüsszel tart attól, hogy gyengül a belső szolidaritás, amit az is támogat, hogy a tagállamok arra számítanak: közeleg a békemegállapodás.

Egyre kevésbé működik az erkölcsi kényszer

– mondta az egyik diplomata. „A fővárosok mind kemény retorikát használnak és szolidaritásról beszélnek, de amikor konkrét döntésekre kerül sor, ez gyorsan elpárolog” - tette hozzá.

A legújabb javasolt szankciócsomag

az orosz exportot és a pénzügyi rendszert célozza,

emellett fenntartaná azt a mechanizmust is, amely mesterségesen alacsonyan tartja azt az árat, amelyen Oroszország nyersolajat exportálhat.

Ezt a rendszert azonban veszélyeztetik a különböző nemzeti vétók.

Athénnak elege van, súlyos milliárdokat bukik

Athén kijelentette, hogy nem támogatja a teljes szankciócsomagot, ha nem kap engedélyt arra, hogy továbbra is szállíthasson orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) harmadik országokba. A görög kormány szerint ennek megtiltása súlyosan érintené George Prokopiou görög hajómágnás egyik kiemelt vállalatát.

Prokopiou Dynagas nevű cége a Kpler adatelemző vállalat szerint az invázió óta több mint 30 millió tonna LNG-t szállított az oroszországi Jamal-sarkvidéki projektről.

Az FT becslése szerint – az Argus Media áradatai alapján – ez több mint 24 milliárd dollár értékű rakományt jelent.

Egyetlen hajó, a Fedor Litke önmagában több mint 4 milliárd dollár értékű szállítmányt vitt.

„Görögország nyilvánvalóan nem az egyetlen uniós kormány, amely igyekszik megvédeni saját gazdasági érdekeit a szankciók költségeitől. Az viszont szokatlan, hogy egy kormány ennyire nyíltan egyetlen olyan vállalat érdekében lobbizzon, amely ekkora hasznot húz az orosz üzletből” – mondta egy volt amerikai szankciós tisztviselő.