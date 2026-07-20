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üzlet
vállalat
lengyel piac
Zabka

Nagybevásárlásra készülhet az ázsiai óriás: a legnagyobb kiskereskedelmi láncba lapátolnák a milliárdokat – ez lehet a következő nagy dobás, de a vásárlóknak még várniuk kell

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Lengyelország legnagyobb boltláncába fektetne a japán Seven & i, amelyhez a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a 7-Eleven tartozik. A japán sajtóban megjelent értesülések szerint a vállalat közel áll egy megállapodáshoz, amelynek keretében részesedést szerezhet a lengyel Żabka-ban, mely nem csak az országban, hanem régiós szinten is jelentős kiskereskedelmi láncnak számít, egyben Közép-Európa egyik legnagyobb kényelmi kisboltánca.
Juhász Péter
2026.07.20, 11:06

A mintegy 11 000, főként franchise-rendszerben működtetett kisboltot jelentő Żabka Polska hálózatba fektetne a 7-Eleven anyavállalata a Nikkei Asia értesülése szerint. A tranzakció értéke több százmilliárd jen lehet, és jól illeszkedik a társaság stratégiájába, amely a nemzetközi terjeszkedés felgyorsítását célozza. A lengyel piacra történő belépéssel a Seven & i először vethetné meg a lábát Közép-Európában.

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Felvétel egy 7-Eleven üzletről: a kisboltlánc a lengyel piacra való befektetés előtt állhat (illusztráció)
Fotó: KHUNNINE /  Shutterstock

A világ legnagyobb kisboltlánca Közép-Európában tehet stratégiai befektetést

Az eredetileg amerikai, texasi alapítású, majd japán kézbe került 7-Eleven jelenleg a világ legnagyobb kisbolt-hálózata, világszerte mintegy 85 000 üzlettel. A franchise rendszerben üzemelő boltok többségével Ázsiában találkozni, Európában főként a skandináv országokban vannak jelen. A Seven & i anyavállalat már korábban bejelentette közép-európai, elsősorban a régió keleti részére fókuszáló stratégiai terjeszkedési szándékát, most pedig az szivárgott ki, hogy a legnagyobb lengyel, hasonló koncepció szerint működő üzletláncba fektetnének.

Az 1998-ban alapított Żabka ma már több mint tízezer franchise-rendszerben működő üzletet üzemeltet Lengyelországban. Az üzletek elsősorban 

  • készételeket, 
  • meleg snackeket, és
  • napi fogyasztási cikkeket kínálnak. 

A varsói tőzsdén jegyzett vállalat részvényei csütörtökön 10,9 százalékkal ugrottak meg, történelmi csúcsra emelkedve az ázsiai befektetésről szóló értesülések hatására.

A Seven & i a CNBC megkeresésére megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a lengyel piacvezető kényelmi üzletláncba történő befektetés lehetőségéről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született.

Európában is növekedne a japán óriás

A japán kiskereskedelmi csoport az elmúlt években felgyorsította globális terjeszkedését. Célja, hogy a jelenlegi mintegy hálózatát – Japánt is beleértve – 2030-ra 100 ezer egységre bővítse. A Nikkei szerint a Żabkába történő befektetés jelentősen megerősíthetné a vállalat európai jelenlétét.

Amir Anvarzadeh, az Asymmetric Advisors piaci stratégája szerint a részvénypiaci reakció (a japán vállalat pénteki zárása 3,6 százalékos erősödést mutatttak, hétfőn ingadozott az árfolyam, jelenleg a pénteki zárással egyező értéken, 2 080 jenen áll) azt mutatja, hogy a befektetők kedvezően fogadták a Seven & i újabb akvizíciós terveit, miután az ausztrál 7-Eleven teljes felvásárlását követően viszonylag csendes időszak következett a vállalat nemzetközi terjeszkedésében. A szakértő úgy véli, hogy a Żabka üzleti modellje megfelelő kiindulópontot jelenthet a japán társaság számára a közép-európai kényelmi üzletláncok piacán történő további növekedéshez. Az első részesedésszerzés idővel szorosabb stratégiai együttműködés előtt is megnyithatja az utat.

A lengyel Żabka boltlánc egyik varsói egysége
A lengyel Żabka boltlánc egyik varsói egysége
Fotó: Wikipedia Commons

Újabb nagy nemzetközi akvizíció jöhet

Ha a megállapodás létrejön, az a Seven & i visszatérését jelentené a jelentősebb külföldi felvásárlások piacára.

A vállalat 2024-ben megszerezte az ausztrál 7-Eleven teljes tulajdonjogát, tovább erősítve pozícióját az országban. 

Ezt megelőzően, 2021-ben 21 milliárd dollárért vásárolta fel az amerikai Speedway hálózatot, amely benzinkutak mellett működő kényelmi üzleteket üzemeltet az Egyesült Államokban.

A Żabka a sajtóértesülésekre reagálva közölte: nem kíván kommentálni semmilyen piaci pletykát vagy találgatást, amely a meglévő részvényeket érintő esetleges tranzakciókra vonatkozik.

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