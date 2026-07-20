Részvénypiac: 90 dollár fölé ugrott az olajár, a legrosszabbkor lángolt fel ismét az inflációs félelem

Az Öböl-térségben eszkalálódó konfliktus hétfőn megemelte az olaj- és földgázárakat, újraélesztve az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. A kötvényhozamok emelkedtek, a részvénypiac óvatos hangulatban kezdték a hetet; a következő napokban a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései újabb próbára tehetik a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullámot.

A bika és a medve a frankfurti tőzsde épülete előtt - a részvénypiac újra inflációs és kamatemelési hullámtól tart / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Brent típusú nyersolaj ára több mint egy hónap után először emelkedett 90 dollár fölé hordónként, miután az amerikai hadsereg immár kilencedik egymást követő napon hajtott végre támadásokat Irán ellen, amely válaszul a térség több célpontját is támadta. Vasárnap mindössze néhány hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, Teherán pedig azt állította, hogy kettőt eltalált.

Európában a figyelem a földgázpiacra is összpontosult: az irányadó TTF-gázár megawattóránként 60 euróra emelkedett, amire március közepe óta nem volt példa.

Minél tovább marad zárva a Hormuzi-szoros és minél tovább eszkalálódik a háború, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az olajárnak akár 150 dollárra kell emelkednie hordónként ahhoz, hogy a kereslet visszaessen a kínálat csökkenéséhez igazodva

– mondta a Reutersnek Shane Oliver, az AMP vagyonkezelő befektetési stratégiáért felelős vezetője. „Ez nem az alapeseti forgatókönyvünk, de ismét komoly kockázattá vált.”

Újra fellángoltak az inflációs félelmek - bajban a részvénypiac

Az üzemanyagárak emelkedése ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos félelmeket, annak ellenére, hogy a múlt héten közzétett amerikai inflációs adatok kedvező meglepetést okoztak. A határidős piacok ennek ellenére már legalább egy újabb Federal Reserve-kamatemelést áraznak az év végéig.

Ez felhajtotta az amerikai államkötvényhozamokat:

a 10 éves amerikai állampapír hozama 4,55 százalékra emelkedett,

a 30 éves kötvények hozama ismét meghaladta az 5 százalékos, lélektanilag fontos szintet.

Ez a hozamszint jellemzően a részvénypiacoktól a kötvénypiac felé tereli a befektetői tőkét, miközben magasabb elvárásokat támaszt a vállalatok jövőbeni nyereségével szemben.

Mindez éppen akkor történik, amikor a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik a csip- és mesterségesintelligencia-részvények rendkívül magas értékeltségét. A Philadelphia Semiconductor Index múlt héten 10 százalékot esett, így már 20 százalékkal áll a júniusi történelmi csúcsa alatt.