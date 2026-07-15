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Brutális csapást készít elő Brüsszel a Google ellen, a világ legnagyobb tech cégei készülhetnek a sarcokra – ennek az európai emberek fizethetik meg az árát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Brutális bírságokra és újabb szigorú korlátozásokra készül az Európai Bizottság a Google ellen, miközben a Digital Markets Act alapján más amerikai technológiai óriások is célkeresztbe kerülhetnek. A brüsszeli lépések célja a verseny erősítése, ugyanakkor a tech cégek a növekvő szabályozási és megfelelési költségeket végső soron az európai fogyasztókra és vállalkozásokra háríthatják át. A Google csak az első lehet a sok nyugati tech cég közül, melyek falakba ütköznek az EU-ban.
Gergely Máté
2026.07.15, 16:16

Az Európai Bizottság a következő napokban újabb súlyos versenyjogi döntéseket jelenthet be a Google ellen. Brüsszel több, különálló eljárás végére tesz pontot, amelyek eredményeként a technológiai óriásvállalat több százmillió eurós bírságra, napi kényszerbírságokra és új kötelezettségekre is számíthat. Viszont a döntések azt is megmutatják, hogy a többi nagy nyugati tech cég mire számíthat az Európai Uniótól, tehát nem a Google lesz az egyetlen áldozat.

Brutális csapást készít elő Brüsszel a Google ellen, a világ legnagyobb tech cégei készülhetnek a sarcokra – ennek az európai emberek fizethetik meg az árát
Brutális csapást készít elő Brüsszel a Google ellen, a világ legnagyobb tech cégei készülhetnek a sarcokra – ennek az európai emberek fizethetik meg az árát / Fotó: Sergei Elagin

A Financial Times értesülései szerint a mostani intézkedések két, régóta húzódó vizsgálat lezárását jelenthetik. Az első ügyben az Európai Bizottság arra a következtetésre juthat, hogy a Google a keresőjében jogellenesen részesíti előnyben saját szolgáltatásait – például a Shopping, az utazási és más speciális keresési felületeket – a versenytársakkal szemben.

A másik eljárás a Google Play Áruház működését érinti. Brüsszel azt várja el, hogy az alkalmazásfejlesztők nagyobb szabadságot kapjanak arra, hogy felhasználóikat alternatív alkalmazásboltok vagy fizetési rendszerek felé irányíthassák.

Napi bírság is jöhet

A döntések nem csupán egyszeri pénzbüntetést jelenthetnek. A Bizottság belső dokumentumai szerint a Google szabályszegését „súlyosnak” minősíthetik, és amennyiben a vállalat 60 napon belül nem tesz eleget az előírásoknak, napi pénzbírságokat is kiszabhatnak rá. A vizsgálatok az Európai Unió Digitális Piacokról szóló jogszabálya (Digital Markets Act – DMA) alapján zajlanak, amely akár 

a vállalat globális éves árbevételének 10 százalékáig terjedő bírságot is lehetővé tesz.

Az Alphabet tavaly 402,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, vagyis elméletileg rendkívül jelentős pénzbüntetés is kiszabható.

A Google számára nem ismeretlenek az uniós versenyhatósági szankciók. A vállalatot 2017 és 2019 között különböző versenyjogi ügyekben összesen több mint 8 milliárd euróra bírságolták. Tavaly az Európai Bizottság az Apple-re 500 millió, a Metára pedig 200 millió eurós bírságot szabott ki a DMA megsértése miatt.

Trump korábban bírálta Brüsszelt

A mostani lépések különösen érdekesek abból a szempontból, hogy az elmúlt hónapokban enyhülni látszottak az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek a digitális szabályozás kérdésében.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször is élesen bírálta az uniós bírságokat, amelyeket az amerikai technológiai vállalatokra kivetett „adóztatás egyik formájának” nevezett.

Brüsszel ugyanakkor kitart amellett, hogy a Digitális Piacokról szóló rendelet célja a nagy technológiai vállalatok piaci fölényének korlátozása, valamint az európai fejlesztők és mesterségesintelligencia-szolgáltatók számára egyenlőbb versenyfeltételek biztosítása.

Nem csak a Google jövője a tét

A most készülő uniós döntések messze túlmutatnak a Google megbüntetésén: egész iparágak erőviszonyait rendezhetik át Európában. A keresőóriásnak várhatóan úgy kell átalakítania a találati listáit, hogy ne részesítse előnyben saját szolgáltatásait, például a Google Shoppingot, a Google Flightsot vagy a Google Hotelst. Ez elsősorban olyan riválisoknak kedvezhet, mint 

  • a Booking.com, 
  • az Expedia, 
  • a Tripadvisor, 
  • a Skyscanner 
  • vagy más ár-összehasonlító és utazási platformok, amelyek régóta azzal vádolják a Google-t, hogy saját termékeit helyezi előtérbe.

A változások ugyanakkor nem minden piaci szereplő számára egyértelműen kedvezőek. Szállodák, légitársaságok és kereskedők egy része attól tart, hogy ha a Google háttérbe szorítja saját közvetlen megoldásait, akkor még nagyobb szerephez jutnak a jutalékot felszámító közvetítő oldalak, ami hosszabb távon növelheti a vállalkozások költségeit.

A Bizottság a Google Play Áruház működését is jelentősen átalakítaná. A tervek szerint az alkalmazásfejlesztők sokkal szabadabban irányíthatnák át a felhasználókat saját fizetési rendszereikhez, ami elsősorban a Spotifyhoz, az Epic Gameshez, a Netflixhez és más digitális szolgáltatókhoz hasonló vállalatoknak jelenthet komoly pénzügyi előnyt. Emellett Brüsszel azt is vizsgálja, hogy a Google milyen mértékben köteles megnyitni Android-rendszerének egyes funkcióit a rivális mesterségesintelligencia-fejlesztők előtt. 

Ez a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI, az Anthropic, a Perplexity vagy akár az európai Mistral AI számára is új lehetőségeket teremthet.

A Google ezzel szemben azt állítja, hogy a szigorú uniós előírások ronthatják a felhasználói élményt, biztonsági kockázatokat okozhatnak, valamint hátrányosan érinthetik az európai vállalkozásokat is. A vállalat szerint a keresési eredmények mesterséges átalakítása és az alkalmazás-áruház kötelező megnyitása nem feltétlenül növeli a versenyt, viszont jelentős működési nehézségeket okozhat.

Az elemzők szerint azonban ennél is nagyobb tétje van az ügynek. A mostani döntések precedenst teremthetnek arra, hogyan kívánja az Európai Unió korlátozni a globális technológiai óriások piaci erejét. Ha Brüsszel sikerrel jár, akkor a következő években az Apple, a Meta, az Amazon, a Microsoft és más, a Digital Markets Act hatálya alá tartozó vállalatok is hasonló, egyre szigorúbb kötelezettségekre számíthatnak. Ez hosszabb távon nemcsak a digitális piac működését, hanem az európai mesterséges intelligencia és online szolgáltatások fejlődését is alapvetően befolyásolhatja.

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