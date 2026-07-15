Új munkaszüneti nap Magyarországon, ilyen még nem volt: három napig maradhatnak zárva a boltok – nem várnak tovább Magyar Péterre december 24. miatt

Szeptember 11-ig van lehetőség az aláírásgyűjtésre a KASZ-nak az általa indított kezdeményezésben, melynek célja, hogy december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítsák, noha Karsai Zoltán KASZ-elnök szerint szeptember 4-ig szeretnék azt lezárni, hogy elegendő idejük maradjon az íveket leaadásra előkészíteni. Karsai szerint az a céljuk, hogy az új munkaszüneti nap bevezetésével és ezen keresztül a bolti zárva tartás bevezetésével karácsony háromnapos ünneppé váljon, ami szerinte praktikusan nem hogy csökkentené, de még növelné is a boltok ünnep előtti forgalmát.

Aláírásgyűjtés egy forgalmas budapesti helyszínen a KASZ standján december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása kapcsán 2026. július 15-én

Fotó: Polyák Attila /MW

Munkaszüneti naptól a boltok zárva tartásáig érne a kezdeményezés hatáa

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy december 24. munkaszüneti nappá váljon Magyarországon. A KASZ népszavazási kezdeményezéséhez szeptember 11-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Fogyasztói oldalról nézve a kezdeményezében a legfontosabb eleme – és a Nemzeti Választási Iroda honlapján szereplő tájékoztatóban is ez a kérdés szerepel az aláírásgyűjtő íven szereplőként –, hogy a boltok a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítás következtében már nem csak önkéntes, néhány lánc révén évek óta alkalmazott gyakorlatuk nyomán maradnának zárva december 24-én. Ám a szakszervezet azt is szeretné elérni, hogy a szenteste napján mégis dolgozóknak dupla bér járjon.

„A kereskedők nem lepődtek meg az aláírásgyűjtés elindításán. Évek óta kérjük az áruházakat, hogy maradjanak zárva december 24-én, most ezzel a kezdeményezéssel próbáljuk elérni, hogy az általunk képviselt dolgozók érdekében, ami szerintünk a társadalmi igénnyel is találkozik, ez meg is valósuljon” – mondta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán.

Karsai Zoltán úgy vélte, hogy a kereskedők is inkább a zárva tartás mellett vannak, vagy amelyikük nem, az legfeljebb nem jelzi ezzel kapcsolatos ellenérveit. Szerinte a boltok többségének „sokszor macerás” kinyitni arra a rövidített vagy fél napos időszakra, ami most a december 24-i nyitvatartást jellemzi.

Úgy hisszük, hogy a december 24-i zárva tartás a most eleve rövidebb nyitvatartás okán jelentős forgalomcsökkenést sem okozna, sőt, akár még növelheti is a karácsony előtti kiskereskedelmi forgalmat, hiszen a vásárlók így tudatosan három zárva tartási napra vásárolnának előre

– fogalmazta meg várakozásaikat Karsai Zoltán.