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német autóipar
elektromos autógyártás
SUV
Volkswagen

Új fegyvert vet be a Volkswagen: itt az olcsóbb elektromos SUV – nagy reményeket fűznek hozzá

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Az ID.Cross a praktikumot, a modern technológiát és a megfizethetőbb árazást ötvözi. A Volkswagen nem is titkolja, hogy a tömegpiacot célozza új elektromos modelljével.
VG
2026.07.15, 16:09

A Volkswagen újabb lépést tett afelé, hogy az elektromos autókat a szélesebb vásárlói réteg számára is elérhetővé tegye. A most bemutatott ID.Cross kompakt mérete ellenére tágas utasteret, akár 427 kilométeres hatótávot és olyan extrákat kínál, amelyek eddig jellemzően magasabb kategóriákban voltak elérhetők – írta a Magyar Nemzet.

IAA Mobility - Volkswagen Group
Kompakt méret, nagy utastér és elérhető ár – ezekkel az érvekkel érkezik a Volkswagen új elektromos SUV-ja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Volkswagen újabb fontos lépést tett elektromos modellpalettájának bővítésében: az ID.Polo után bemutatta az ID.Cross-t, amely a gyorsan növekvő kompakt elektromos SUV-szegmensben próbálja megszorítani a kínai gyártókat.

A Volkswagen visszatér az elektromos versenybe

Az újdonság 4,15 méter hosszú, mégis meglepően tágas utasteret kínál. Négy felnőtt számára is kényelmes helyet biztosít, miközben a csomagtartó 475 literes, vagyis még a benzines T-Crossénál is 20 literrel nagyobb. A töltőkábelt külön első tárolórekeszben lehet elhelyezni, így nem vesz el helyet a csomagtérből.

Az ID.Cross kétféle akkumulátorral készül: 37 és 52 kWh-s változatban lesz elérhető. A nagyobb akkumulátorral ideális körülmények között akár 427 kilométeres hatótáv is elérhető. A fedélzeti töltő 11 kW-os váltóáramú töltést támogat, míg villámtöltőn 90–105 kW teljesítménnyel tölthető az autó.

A Volkswagen a nagyobb ID-modellektől eltérően elsőkerék-meghajtást alkalmazott. Az első tengelyre szerelt villanymotor három teljesítményszinttel rendelhető: 116, 135 vagy 211 lóerővel.

A formaterv inkább visszafogott, mint futurisztikus, de akadnak látványos részletek, például a C-oszlop különleges kialakítása. Az utastérben a textilborítású felületek otthonos hangulatot teremtenek, miközben a digitális műszeregység és a 12,9 colos központi kijelző retró megjelenítési módot is kínál. 

Ebben nyolcvanas éveket idéző műszerek és kazettás magnóra emlékeztető zenelejátszó-felület jelenik meg.

A Volkswagen a kezelhetőségre is nagy hangsúlyt fektetett: az érintőképernyő mellett számos fizikai gomb maradt az utastérben, ami egyre ritkább megoldás az új autóknál.

A felszereltségi lista kategóriájához képest kifejezetten gazdag. Elérhető a közlekedési lámpák adatait is figyelembe vevő adaptív tempomat, a mobiltelefonról vezérelhető automatikus parkolás, az adaptív lengéscsillapítás, valamint rendelhető masszázsülés és tízhangszórós Harman Kardon hifi is.

A magyar árakat egyelőre nem közölték, Németországban azonban a belépőmodell 28 ezer euróról – mai árfolyamon nagyjából 10 millió forintról – indul, míg a legerősebb, 211 lóerős változat ára 36 ezer euró. Az ID.Cross sikere kulcsfontosságú lehet a Volkswagen számára, amely az elmúlt években komoly nyomás alá került a gyorsan terjeszkedő kínai elektromosautó-gyártók miatt.

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A német autópiari csoport jelentős leépítéseket tervez. Oliver Blume vezérigazgató belső levelezésben közölte a Volkswagen dolgozóival, hogy 50 ezer munkahely szűnik meg a vállalatcsoportál.

 

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