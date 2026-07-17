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gázolaj
benzin
üzemanyagár

Most hirdették ki: új döntés született az üzemanyagárról, ennyiért lehet tankolni a hétvégén Magyarországon – folytatódik a játszma a védett árral

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás. Így szombattól sem a benzin, sem a gázolaj beszerzési ára nem módosul, így üzemanyagár-változásra sem kell számítani.
VG
2026.07.17, 11:19
Frissítve: 2026.07.17, 11:27

A Holtankoljak.hu információi szerint a hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás, így szombattól sem a benzin, sem a gázolaj beszerzési ára nem módosul. Bár a héten több nagykereskedelmi áremelés is életbe lépett, azok nem minden esetben jelentek meg azonnal a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban. Ezért várhatóan a hétvégéhez érve sem változnak az üzemanyagárak.

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A hétvégén nem várható árváltozás az üzemanyagárakban, legalábbis a beszerzési árak nem változnak (illusztráció)
Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Így alakulnak a hét utolsó munkanapján az üzemanyag-átlagárak

A portál adatai szerint a jelenlegi országos átlagárak a következők 2026.07.17-én:

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • gázolaj: 615 Ft/liter.

Az elmúlt napokban ismét emelkedtek az üzemanyagárak, már bőven a védett árak felett járunk az árazásban mind a benzinnél, mind a gázolajnál.  A Mol szerint ugyanakkor egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat.

Lapunk ugyanakkor beszámolt arról is, hogy váratlan dolog történt a Mol benzinkútjain a csütörtökről péntekre virradó éjjel: az előre bejelentett nagykereskedelmi árváltozásból ugyanis egyetlen forintot sem terhelt rá a kiskereskedelemre, a benzin és a dízel literenkénti árát változatlanul hagyta.

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