Megmenekülhet a világ, új olajóriás születik: gigantikus csővezetéket építenek ki az amerikaiak a Hormuzi-szoros helyett – Irán fogatlan oroszlánná válhat
Az előrehaladott tárgyalások szerint a Chevron a Los Angeles-i TI Capital befektetési társasággal, valamint a szír-katari Al-Khayyat testvérek érdekeltségével közösen hozna létre konzorciumot – értesült a Financial Times. A terv részeként egy új vezetéket építenének Dél-Irakból Kirkuk térségéig, majd egy második, részben meglévő infrastruktúrát felhasználó vezeték Szírián keresztül egészen a Földközi-tenger partján fekvő Banias kikötőjéig szállítaná az iraki nyersolajat.
Amerikai céggel szerződhet az iraki kormány
A Chevron várhatóan a héten ír alá szándéknyilatkozatot az iraki kormánnyal két jelentős déli olajmező fejlesztéséről. A vállalat szerint a vezeték megvalósíthatóságát még vizsgálják, ugyanakkor a projekt stratégiai jelentőségű lehet, mert alternatív kijáratot biztosítana az iraki olaj számára a világpiacokra.
Irak számára a kérdés különösen sürgető, mivel az ország exportjának döntő része eddig a Hormuzi-szoroson keresztül zajlott.
Az iráni háború idején bekövetkezett lezárások jelentősen visszavetették a kivitelét, ami komoly bevételkiesést és pénzügyi nehézségeket okozott. Az ország naponta több mint négymillió hordó kőolajat termel, így a biztonságos exportútvonalak létfontosságúak számára.
A projekt politikai támogatást is élvez. A Financial Times értesülése szerint a tárgyalásokban szerepet vállal Tom Barrack, Donald Trump közeli szövetségese, aki egyben az Egyesült Államok szíriai és iraki különmegbízottja is. Barrack korábban több energetikai beruházás előkészítésében is együttműködött az Al-Khayyat csoporttal.
A térség más olajexportőrei is hasonló megoldásokat keresnek:
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek szintén olyan vezetékek fejlesztését tervezik, amelyek megkerülik a Hormuzi-szorost.
A Chevron emellett tárgyalásokat folytat az iraki West Qurna 2 óriásmező átvételéről is, miután az amerikai szankciók miatt az orosz Lukoil kivonulni kényszerült. A vállalat az elmúlt hónapokban Szíriában is több energetikai megállapodást kötött, jelezve, hogy Washington az energiaipari beruházásokon keresztül kívánja erősíteni befolyását a térségben.
Irán a Vörös-tenger kijáratának lezárásáról állapodhatott meg húszi lázadókkal
Miközben a Perzsa-öböl térségének országai egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek azért, hogy energiaexportjukat függetlenítsék a Hormuzi-szorostól, egyes értesülések szerint Teherán abban állapodott meg a szövetségeseinek számító jemeni húszi lázadókkal, hogy azok felkészülnek a Vörös-tenger kijáratának lezárására arra az esetre, ha Donald Trump elrendelné az iráni energetikai létesímények elleni támadást. Egy ilyen lépés újabb globális energiapiaci sokkor jelentne, mivel a Vörös-tenger partjára átirányított olajmennyiség kivitele a térségből újra ellehetetlenülne – a részletekről ebben a cikkben írtunk.