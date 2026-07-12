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Botrány Horvátországban: olajfolt jelent meg a tengeren a Mol-csoport horvát finomítója közelében – videó

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Idén másodjára is olajfolt jelent meg az INA rijekai finomítója közelében a tengeren. A Mol-csoport horvát leányvállalata ugyanakkor jelezte, hogy komolyan vette a problémát, és megbízott egy világszerte elismert kármentesítő vállalatot.
Járdi Roland
2026.07.12, 07:14
Frissítve: 2026.07.12, 07:18

Az INA rijekai olajfinomítója közelében ismét olajfoltot észleltek a tenger felszínén, a helyi lakosok jelentették a szennyezést – írja az Index.hr. A Mol-csoporthoz tartozó horvát olajvállalat finomítójánál idén ez már a második eset.

Mol-csoport
Botrány Horvátországban: olajfolt jelent meg a tengeren a Mol-csoport horvát finomítója közelében / Fotó: Shutterstock

Botrány Horvátországban: olajfolt jelent meg a tengeren a Mol-csoport horvát finomítója közelében 

A Radio Rijeka arról számolt be, hogy az abszorpciós gátak mellett egy olajszívót is bevetettek a tenger felszínéről történő olajelszívásra, mivel a kiömlött szénhidrogének mennyisége túl nagy ahhoz, hogy azt kizárólag a gátakkal lehessen összegyűjteni. 

„Ez egy új szivárgás a podurinji kikötőben, amely tudomásunk szerint február végén jelent meg. Úgy tűnik, egy új repedés vagy törésvonal aktiválódott, amely a finomítóhoz vezet. A kérdés az, hogy miért most történt” – mondta Boris Bradarić, a Kvarner-öböl Őrzői polgári kezdeményezés képviselője.

Szerinte lehetséges, hogy a szénhidrogének kitermelésére szolgáló új kutak fúrása során a törésvonalak között földalatti összeköttetések alakultak ki, amelyek aktiválhattak egy új szivárgási pontot körülbelül száz méterre a Dražica-öbölben korábban ismert helyszíntől, ahol először jegyeztek fel szennyezési problémákat.

Azt állítja, hogy nem kizárt, hogy a szennyezés forrása továbbra is a finomító egyes tartályaihoz kapcsolódik. 

Gyanítjuk, hogy egyes tartályokból továbbra is aktív a szivárgás. Már egy ideje figyelmeztetünk, hogy a tartályok javítása késik, amiről a megyei közgyűlésen és a Kostrena Városi Tanács ülésein is tárgyaltunk

 – hangsúlyozta a Radio Rijeka számára. Hozzátette, hogy az olajfolt egy része átterjedt a védőgátakon túlra, és a kikötő belsejében kötött ki, kikötött hajók és hajók között, ami további aggodalomra ad okot a tulajdonosaik számára.

Az INA is reagált

Miután a lakosság beszámolói és a civil szerezet is azt állította, hogy újabb olajszivárgásról van szó, Ina is megszólalt. A cég szerint a finomító stabilan és biztonságosan működik, és azt állítják, hogy nem jegyeztek fel új incidenst. 

Az alkalmanként előforduló szennyeződés a talajvíz-szennyeződés részét képezi. „INA komolyan vette a problémát, és megbízott egy világszerte elismert kármentesítő vállalatot, amely egy védő földalatti gát megépítését javasolta a tengerbe történő esetleges szennyeződés megakadályozása érdekében” – mondták.

„A megvalósítás folyamatban van, és az építkezés befejezéséig az INA minden helyzetet felelősségteljesen kezel, valamint számos rövid és középtávú tevékenységet hajt végre, amelyekről átlátható módon tájékoztatja a helyi lakosságot és az intézményeket” – tették hozzá.

Az INA a Mol-csoport tagja, amelyben a magyar olajtársaság 49,08 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a Mol elhanyagolná a rijekai finomítót, idén adták át a 700 millió eurós fejlesztést, ami az INA történetének legnagyobb beruházása volt.

 

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