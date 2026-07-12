Deviza
EUR/HUF355,24 0% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF81,96 0% RON/HUF67,85 0% CZK/HUF14,65 0% EUR/HUF355,24 0% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF81,96 0% RON/HUF67,85 0% CZK/HUF14,65 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: összeomlott a béke a Közel-Keleten, bejelentette Irán a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olalárrobbanás fenyeget

orosz-ukrán háború
NATO-csúcstalálkozó
Patriot rakéták
Trump
Zelenszkij

Trump új csodafegyvert adna Ukrajnának – csakhogy a Patriot rakéták gyártása a lehetetlennel határos

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai elnök az Ankarai NATO-csúcson megdöbbentő bejelentést tett: csúcsfegyverek gyártási licenszét adná át Ukrajnának. Trump valószínűleg tudatosan blöffölt megint, pontosan tisztában van azzal, hogy az ukránok nem képesek a Patriot rakéták legyártására.
D. GY.
2026.07.12, 06:06

Az amerikai elnök szerdán, az ankarai NATO-csúcson felvetette, hogy engedélyezné Ukrajnának – amelynek az egyre pusztítóbb orosz rakétatámadások miatt égető szüksége lenne légvédelmi eszközökre –, hogy saját Patriot rakéták gyártásába kezdjen. A terv megvalósítása azonban igen komoly nehézségekbe ütközik. 

Patriot rakéták Zelenszkij
Zelenszkij és német Patriot rakéták - Trump valószínűleg jókorát blöffölt / Fotó: AFP

A Lockheed Martin Patriot rakétáinak a háború sújtotta Ukrajnában történő gyártása – különösen nagy mennyiségben – rendkívül komoly kihívást jelentene. A nehézségek nagymértékben attól függnek, hogy az új gyártósor a rakéta melyik változatát állítaná elő. 

A PAC-3 verzió, amely ballisztikus rakéták elfogására is képes, darabonként mintegy 5 millió dollárba kerül, és a világ egyik legfejlettebb légvédelmi fegyvere. 

Jelenleg mindössze két helyen gyártják: az Egyesült Államokban és Japánban.

Egy Patriot rakéta legyártása évekig tart

Egy Patriot rakéta elkészítése évekig tart, így az ukrajnai gyártás sem valósulhat meg azon a rövid időtávon belül, amelyre Ukrajnának szüksége lenne 

mondta Becca Wasser, a Bloomberg Economics védelmi elemzője. „Ráadásul az, hogy Ukrajna gyorsan képes drónokat és más rakétákat előállítani, nem feltétlenül alkalmazható a Patriotok gyártására, tekintettel az Egyesült Államok szigorú technológiai exportkorlátozásaira.”

A jelenlegi gyártási ellátási láncok már most is túlterheltek, egy új gyártósor létrehozásához pedig speciális berendezésekre és képzett szakemberekre lenne szükség, ami tovább növelné a megvalósítás idejét.

Trump: ha annyira kell, gyártsatok magatoknak

Ukrajna az elmúlt napokban közölte, hogy erői egyetlen beérkező orosz ballisztikus rakétát sem tudtak megsemmisíteni a Moszkva által indított, nagyvárosokat célzó támadások során. Ez ismét rávilágított arra, mennyire sürgősen szüksége van további Patriot rendszerekre, amelyekkel Kijev eddig jellemzően kivédte az ilyen fenyegetéseket. A NATO-szövetségesek ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy saját készleteik is korlátozottak. 

Donald Trump kijelentése arra utalhat, hogy a gyártási engedély felajánlása valójában azt jelenti: új rakétaszállítmányok küldése nem valószínű. 

Így aztán nem panaszkodhatnak, hogy nem adunk nekik eleget

 – mondta Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. „A céget erről még nem értesítettük, de ez majd rendben lesz” - tette hozzá.

  • Egyes alkatrészek – például a rakétatest – ipari szempontból viszonylag könnyen előállíthatók lennének. 
  • Sokkal nagyobb kihívást jelentene azonban a megfelelő teljesítményű és állandó minőségű szilárd hajtóanyagú rakétamotorok gyártása, 
  • valamint a PAC-3 apró irányítómotorjai, amelyek lehetővé teszik a rakéta hatékony manőverezését a ritka felső légkörben. 
  • Ugyancsak rendkívül összetett a vezérlőrendszer, amely ezeket működteti. 

Az alkatrészek közül gyakorlatilag egyik sem lenne egyszerűen, késztermékként beszerezhető.

A PAC-3 célkereső egységét – amely a rakétát a becsapódás előtti utolsó pillanatokban a célpontra irányítja – a Boeing gyártja az amerikai (Lockheed Martin), és a japán (Mitsubishi Heavy Industries) gyártósorok számára. 

Ukrajnában kiemelt célpont lenne a gyár

Mindennek tetejében igencsak valószínű, hogy egy ilyen fegyvergyár - már az építés megkezdésekor  - kiemelt célpontja lenne az orosz támadásoknak. 

Ha rajtam múlna, a gyárat Lengyelországban építtetném fel az ukránokkal

 – mondta William Alberque, a Pacific Forum Európában dolgozó vezető kutatója. „Különben első számú célponttá válna. Soha nem tudnák befejezni az építését.”

A lengyel kormány ezen a héten megállapodást írt alá arról, hogy egy lengyelországi létesítményben végzik majd az európai országok PAC-3 rakétáinak karbantartását. Oroszország eddig nem hajtott végre közvetlen támadást egyetlen európai ország vagy NATO-tagállam ellen sem, noha azok katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának.

A 2022-es teljes körű orosz invázió előtt Ukrajna jelentős védelmi iparral rendelkezett, amely még abból az időből maradt fenn, amikor a Szovjetunió számára gyártott rakétákat és repülőgépeket.

 Jelenleg ugyan nem ismert, hogy fejlett ballisztikus rakétákat állítana elő, de olyan vállalatok, mint a Fire Point, nagy mennyiségben gyártanak olcsóbb, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereket, amelyeket Oroszország mélyén végrehajtott támadások során is alkalmaztak.

A háború előtt Ukrajna légvédelmét szovjet fejlesztésű rendszerek – például a 9K37 Buk és az S–300 – alkották, azonban a hozzájuk tartozó rakétákat nem gyártja, ezért a készletek feltöltéséhez a szövetséges országok adományaira szorul. Emellett nem készíti a nyugati partnerektől kapott légvédelmi rendszerek – például a Diehl Defence IRIS-T vagy a Kongsberg NASAMS – rakétáit sem.

Washingtonnak Iránnal szemben kellenek a Patriot rakéták

Az Egyesült Államok jelenleg felgyorsítja a Patriot rakéták gyártásának bővítését, miután az Iránnal vívott háború során több száz darabot használt fel. A Lockheed Martin ugyanakkor jelezte, hogy a termelés megháromszorozása várhatóan csak 2030-ra valósulhat meg. "A gyártást már most is a beszállítói lánc szűk keresztmetszetei korlátozzák” – mondta Kelly Grieco, a Stimson Center vezető kutatója. 

Még ha Ukrajna fel is építene egy gyárat, akkor is ki kellene építenie a teljes beszállítói hálózatot. Ez rendkívül komoly kihívást jelent a védelmi ipari bázis számára 

- tette hozzá.

Mindezzel nyilvánvalóan Donald Trump is tisztában van, így minden valószínűség szerint ezzel, a NATO-csúcson mondott, kétségtelenül hangzatos bejelentésével akarja elejét venni annak, hogy Zelenszkij folyamatosan bombázza Patriot-igényeivel. 

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13202 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu