Trump új csodafegyvert adna Ukrajnának – csakhogy a Patriot rakéták gyártása a lehetetlennel határos

Az amerikai elnök szerdán, az ankarai NATO-csúcson felvetette, hogy engedélyezné Ukrajnának – amelynek az egyre pusztítóbb orosz rakétatámadások miatt égető szüksége lenne légvédelmi eszközökre –, hogy saját Patriot rakéták gyártásába kezdjen. A terv megvalósítása azonban igen komoly nehézségekbe ütközik.

Zelenszkij és német Patriot rakéták - Trump valószínűleg jókorát blöffölt / Fotó: AFP

A Lockheed Martin Patriot rakétáinak a háború sújtotta Ukrajnában történő gyártása – különösen nagy mennyiségben – rendkívül komoly kihívást jelentene. A nehézségek nagymértékben attól függnek, hogy az új gyártósor a rakéta melyik változatát állítaná elő.

A PAC-3 verzió, amely ballisztikus rakéták elfogására is képes, darabonként mintegy 5 millió dollárba kerül, és a világ egyik legfejlettebb légvédelmi fegyvere.

Jelenleg mindössze két helyen gyártják: az Egyesült Államokban és Japánban.

Egy Patriot rakéta legyártása évekig tart

Egy Patriot rakéta elkészítése évekig tart, így az ukrajnai gyártás sem valósulhat meg azon a rövid időtávon belül, amelyre Ukrajnának szüksége lenne

– mondta Becca Wasser, a Bloomberg Economics védelmi elemzője. „Ráadásul az, hogy Ukrajna gyorsan képes drónokat és más rakétákat előállítani, nem feltétlenül alkalmazható a Patriotok gyártására, tekintettel az Egyesült Államok szigorú technológiai exportkorlátozásaira.”

A jelenlegi gyártási ellátási láncok már most is túlterheltek, egy új gyártósor létrehozásához pedig speciális berendezésekre és képzett szakemberekre lenne szükség, ami tovább növelné a megvalósítás idejét.

Trump: ha annyira kell, gyártsatok magatoknak

Ukrajna az elmúlt napokban közölte, hogy erői egyetlen beérkező orosz ballisztikus rakétát sem tudtak megsemmisíteni a Moszkva által indított, nagyvárosokat célzó támadások során. Ez ismét rávilágított arra, mennyire sürgősen szüksége van további Patriot rendszerekre, amelyekkel Kijev eddig jellemzően kivédte az ilyen fenyegetéseket. A NATO-szövetségesek ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy saját készleteik is korlátozottak.

Donald Trump kijelentése arra utalhat, hogy a gyártási engedély felajánlása valójában azt jelenti: új rakétaszállítmányok küldése nem valószínű.

Így aztán nem panaszkodhatnak, hogy nem adunk nekik eleget

– mondta Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. „A céget erről még nem értesítettük, de ez majd rendben lesz” - tette hozzá.

Egyes alkatrészek – például a rakétatest – ipari szempontból viszonylag könnyen előállíthatók lennének.

Sokkal nagyobb kihívást jelentene azonban a megfelelő teljesítményű és állandó minőségű szilárd hajtóanyagú rakétamotorok gyártása,

valamint a PAC-3 apró irányítómotorjai, amelyek lehetővé teszik a rakéta hatékony manőverezését a ritka felső légkörben.

Ugyancsak rendkívül összetett a vezérlőrendszer, amely ezeket működteti.

Az alkatrészek közül gyakorlatilag egyik sem lenne egyszerűen, késztermékként beszerezhető.

A PAC-3 célkereső egységét – amely a rakétát a becsapódás előtti utolsó pillanatokban a célpontra irányítja – a Boeing gyártja az amerikai (Lockheed Martin), és a japán (Mitsubishi Heavy Industries) gyártósorok számára.