Fontos mérföldkőhöz ért a Mol-leány: Horvátországban is történelmi léptékű az INA projektje

Befejeződött a rijekai olajfinomító alatti tengerfenék-helyreállítási projekt első szakasza. A munkát az INA horvát olajipari vállalat a Lamor és a Litocrean vezette nemzetközi konzorciummal közösen végezte – tájékoztatott kedden az INA. A Mol 49 százalékos tulajdonába tartozó horvát olajipari vállalat közleménye szerint a várhatóan 2027-ben befejeződő, hatmillió euró értékű beruházás célja a finomító területén kialakult történeti szennyezés felszámolása.

INA: befejeződött a rijekai finomító alatti tengerfenék-helyreállítási projekt első szakasza / Fotó: Shutterstock

Az első fázisban öt tesztkutat fúrtak, és elvégezték a felszín alatti folyadékmozgás vizsgálatához szükséges elemzéseket. Elemezték a fúrómagokat, valamint a kutakat háromféle kamerával is megvizsgálták.

A január közepén indult második szakaszban további kutak fúrását tervezik, elkészítik a hidraulikus védőgát tervdokumentációját. A depressziókkal ellátott hidraulikus védőgát a part mentén, az Urinj-félszigeten, a rijekai finomító alatt kialakítandó kútsorból áll majd. A szárazföldi fúrások mesterséges depressziót hoznak létre, amely lehetővé teszi a folyadékok ellenőrzött összegyűjtését, és megakadályozza azok tengerbe jutását. A rendszer egyben a teljes tengervédelmi program alapját képezi. A harmadik fázisban telepítik a szükséges berendezéseket, és megkezdik a szivattyúzást.

Bojan Loncar, az INA karbantartás-menedzsmentjének vezetője a közlemény szerint kiemelte, hogy a komplex geológiai adottságok mellett a projekt elsődleges célja a karsztos altalajban zajló folyamatok teljes ellenőrzése, és a tengerbe jutás lehetőségének tartós megszüntetése.

Az INA közlése szerint a hosszú távú projekttel párhuzamosan rövid és középtávú intézkedéseket is végrehajtanak a tenger védelmére. Jelenleg 33 kút működik a karsztos altalajban visszamaradt szénhidrogének kitermelésére. A tengeren folyamatos monitoring zajlik, rendszeresen ellenőrzik a tartályokat, valamint a csatorna- és csapadékvíz-elvezető rendszereket. A part mentén – a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően – megerősített tengeri védőgátakat is telepítenek.