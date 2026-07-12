Rendkívüli: összeomlott a béke a Közel-Keleten, bejelentette Irán a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olalárrobbanás fenyeget
Vasárnap reggel az állami média azt közölte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost további értesítésig, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig súlyos válaszlépéseket ígért az amerikai „agresszióra” – írja a BBC.
Rendkívüli: összeomlott a béke a Közel-Keleten, bejelentette Irán a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olalárrobbanás fenyeget
A lépés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy újabb légicsapásokat mért Iránra, arra válaszul, hogy Teherán megtámadott egy Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Irán reakciója sem maradt el, a Forradalmi Gárda ugyanis megtámadott egy amerikai bázist Jordániában, továbbá bejelentette a Homuzi-szoros lezárását.
A Reuters szerint a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán Irán figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni.
Az irániakat ugyanakkor cáfolta az amerikai Központi Parancsnokság, amely azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak azon a vízi úton, amely a háború előtt a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötödét szállította.
A mostani ütésváltásra azok után került sor, hogy hét elején Irán három kereskedelmi tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az amerikai légicsapások 140 iráni katonai célpontot értek el, köztük rakéta- és drónbázisokat, kommunikációs hálózatokat és part menti megfigyelőhelyeket. Iráni tisztviselők szerint a támadásokban 17 ember meghalt és 115 megsebesült. Irán válaszul csapásokat mért az Egyesült Államok szövetségeseire az Öböl-térségben.
"Iránnak újabb lehetőséget kínáltak arra, hogy bebizonyítsa az egyetértési megállapodáshoz való ragaszkodását, miután felelősségre vonták a kereskedelmi hajók elleni korábbi támadásokért, de ismét kudarcot vallott” – írta a Centcom az X-nek megosztott nyilatkozatában. A nyilatkozatot Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere is megosztotta, aki ezt írta:
Irán rossz döntést hozott. Most ők fizetnek.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke, aki egyben az ország főtárgyalója az Egyesült Államokkal, az X-en azt írta, hogy „az egyoldalú megállapodások korszaka VÉGE”. Így folytatta: „Azt mondtuk: tartsd be a szavad, vagy fizesd meg az árát. A valóság kopogtat.”
Trump pénteken jelentette be a tűzszünet végét
Az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán között elkövetett támadások sorozata arra késztette Donald Trump elnököt, hogy kimondja a február 28-án az Egyesült Államok és Izrael között megkötött harcok leállítását célzó tűzszünet végét, bár Trump nyitva hagyta az ajtót a tárgyalások folytatása előtt.
Közben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Irán merényletet tervezhet az amerikai elnök ellen. Trump szerint Iránnak már meg sem éri megpróbálnia egy ilyen akciót, mert annak pusztító következményei lennének. „1000 rakéta van feltűzve és feltöltve, és az Iráni Iszlám Köztársaságra irányul, és további ezrek várhatóak azonnal, amennyiben az iráni kormány beváltja a világ számos szegletében hangoztatott fenyegetését” mondta az elnök.
Amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az izraeli jelzés célja Donald Trump döntéseinek befolyásolása volt az Irán elleni katonai fellépés további szigorításával kapcsolatban.
Az amerikai elnök azt közölte, hogy már kiadta a szükséges parancsokat a hadseregnek, így akkor is végrehajtanák a válaszcsapást, ha egy ellene elkövetett merénylet sikerrel járna.
Az amerikai hadsereg készen áll, hajlandó és képes egy teljes éves időtartamon keresztül, meghosszabbítási hatáskörrel, teljesen megtizedelni és elpusztítani Irán minden területét
– fogalmazott Trump.
A két ország viszonya az elmúlt időszakban is rendkívül feszült volt. Az ankarai NATO-csúcs éjszakáján Irán és az Egyesült Államok ismét kölcsönösen csapást mért egymásra. Donald Trump ezt követően nyilatkozta azt a sajtónak, hogy részéről ezzel véget ért a tűzszünet, és úgy fogalmazott: az iráni vezetésnek valami „baj van a fejében”.
Az iráni békefolyamat továbbra is rendkívül törékeny. Bár néhány hete megindultak a tárgyalások, az elmúlt napokban a folyamat megtorpanni látszott. Trump pénteken azt közölte, hogy Irán kezdeményezte az egyeztetések folytatását, amit Washington elfogadott, ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a tűzszünetnek vége.
Az olajpiac egyelőre visszafogottan reagált a fejleményekre. Bár Trump nyilatkozata nyíltan felvetette az eszkaláció lehetőségét, ezt a befektetők láthatóan ellensúlyozták azzal, hogy a felek folytathatják a tárgyalásokat. A piac figyelme továbbra is a közel-keleti diplomáciai folyamatokra, különösen Katar közvetítő szerepére irányul.