Vasárnap reggel az állami média azt közölte, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost további értesítésig, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig súlyos válaszlépéseket ígért az amerikai „agresszióra” – írja a BBC.

Rendkívüli: összeomlott a béke a Közel-Keleten, bejelentette Irán a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olalárrobbanás fenyegetFotó: Stringer / Reuters

Rendkívüli: összeomlott a béke a Közel-Keleten, bejelentette Irán a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olalárrobbanás fenyeget

A lépés közvetlen előzménye, hogy az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy újabb légicsapásokat mért Iránra, arra válaszul, hogy Teherán megtámadott egy Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Irán reakciója sem maradt el, a Forradalmi Gárda ugyanis megtámadott egy amerikai bázist Jordániában, továbbá bejelentette a Homuzi-szoros lezárását.

A Reuters szerint a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán Irán figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni.

Az irániakat ugyanakkor cáfolta az amerikai Központi Parancsnokság, amely azt állította, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak azon a vízi úton, amely a háború előtt a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötödét szállította.

A mostani ütésváltásra azok után került sor, hogy hét elején Irán három kereskedelmi tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az amerikai légicsapások 140 iráni katonai célpontot értek el, köztük rakéta- és drónbázisokat, kommunikációs hálózatokat és part menti megfigyelőhelyeket. Iráni tisztviselők szerint a támadásokban 17 ember meghalt és 115 megsebesült. Irán válaszul csapásokat mért az Egyesült Államok szövetségeseire az Öböl-térségben.

"Iránnak újabb lehetőséget kínáltak arra, hogy bebizonyítsa az egyetértési megállapodáshoz való ragaszkodását, miután felelősségre vonták a kereskedelmi hajók elleni korábbi támadásokért, de ismét kudarcot vallott” – írta a Centcom az X-nek megosztott nyilatkozatában. A nyilatkozatot Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere is megosztotta, aki ezt írta:

Irán rossz döntést hozott. Most ők fizetnek.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke, aki egyben az ország főtárgyalója az Egyesült Államokkal, az X-en azt írta, hogy „az egyoldalú megállapodások korszaka VÉGE”. Így folytatta: „Azt mondtuk: tartsd be a szavad, vagy fizesd meg az árát. A valóság kopogtat.”