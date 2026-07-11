Eredményt hirdettek az ideni balatoni strandderbin: megvan, hol a legjobb csobbanni – a legjobb fürdőhelyek több szolgáltatásban is az élen járnak

A Kék Hullám Zászló minősítés során a szakmai zsűri egytől öt csillagig értékelte a nevező strandokat – számol be a VEOL.

Balatonberény strandja: idén is értékelték a Balaton körüli furdóhelyeket

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Az elbírálás során egyebek mellett a parkolási lehetőségeket, a vizesblokkok állapotát és tisztaságát, az akadálymentesítést, a strandok rendezettségét, a játszóterek színvonalát, a sportolási lehetőségeket, a gyermekbarát szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyek kínálatát vizsgálták.

Nem nézték, ki vagy mi működteti a strandot, csak a színvonalát

„Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat” – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.

A főtitkár jozzátette, hogy a résztvevők között önkormányzati és más fenntartású, szabad és fizetős strandok egyaránt szerepeltek. A helyszíni szemléket a Balatoni Szövetség partnerei, azaz

a Nők a Balatonért Egyesület,

a Balatoni Turizmus Szövetség,

a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, és

a VisitHungary szakemberei

közösen végezték el.

Számos Veszprém vármegyei strand kapott különdíjat

A lap beszámolója szerint a minősítés eredményeként 25 strand ötcsillagos, 13 négycsillagos, míg három fürdőhely háromcsillagos besorolást szerzett. A Veszprém vármegyei strandok több rangos különdíjat is elnyertek.

A balatonfüredi Kisfaludy Strand a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának Zöld fészek díját kapta az élőhelyvédelmi szempontok érvényesítéséért.

Az Alsóörsi Községi Strand elnyerte a Balatoni Kör Balaton Gasztrostrandja 2026 díját, emellett a vármegyei strandok különversenyében is az első helyen végzett, ezzel Veszprém vármegye legjobb strandja lett.

A Csopak Községi Strand a digitális szolgáltatások fejlettsége alapján a Smart Destination – Okos Strand különdíjban részesült.

A Balatonfűzfői Föveny Strand a Balatoni Turizmus Szövetségtől a Balaton Innovatív Strandja különdíjat vehette át, emellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a környezeti nevelésért odaítélt Zöld béka díjjal is elismerte.