Kiderültek a részletek Európa új orosz szankcióiról: Ursula von der Leyen mostantól így próbálja meg kivéreztetni Putyint

A fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn Oroszország háborús gazdaságát Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint, ezért ezen források csökkentése céljából az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – közölte a bizottsági elnök pénteken. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője később ezt pontosította azzal, hogy az orosz LNG-t 2028 január 1. helyett 2027 január 1-jétől tiltják ki Európából.

A szankciók értelmében az orosz LNG-t kizárják az európai piacokról / Fotó: Evgeny Haritonov / Shutterstock

Ez van a legújabb szankciós listán

A 19. Oroszország elleni szankciós csomag bemutatásakor Von der Leyen elmondta, hogy az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom, teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek. Emellett az Európai Unió olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól.

A szankciókkal az unió olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is.

Von der Leyen szerint ideje elzárni a csapot, amire az unió felkészült, mivel az EU energiát takarított meg, diverzifikálta az ellátást és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba fektetett. Hozzátette, hogy ezek az erőfeszítések megtérülnek. A végrehajtás megerősítése érdekében pedig az EU a 19. szankciós csomagjában az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 118 hajóját szankcionálja. Ezzel immár több mint 560 hajó van EU-szankciók hatálya alatt.

Bezárják a pénzügyi kiskapukat is

A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy az EU azon pénzügyi kiskapukat is bezárja, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további oroszországi pénzintézetekre és más, nem uniós országok bankjaira. Ugyancsak a kiskapuk bezárása céljából az unió most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat.