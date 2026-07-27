Már kopogtat az első NATO-tagállam: lecsapnának Zelenszkij kirúgott miniszterére – visszautasíthatatlan ajánlatot tettek az olaszok, az ukrán elnök foghatja a fejét
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter felajánlotta tanácsadói posztját a leváltott ukrán védelmi miniszternek, Mihajlo Fedorovnak – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai magyar hírportál.
Az olasz tárcavezető elmondta, hogy közvetlenül Mihajlo Fedorov menesztése után kereste meg az egykori minisztert, és arra kérte, hogy csatlakozzon hozzá tanácsadóként Rómában. Crosetto szerint Fedorov meghatódva fogadta a felkérést, amelyet a tisztelet és a barátság jelének tekintett.
Az olasz miniszter méltatta Mihajlo Fedorov szerepét Ukrajna hadseregének modernizálásában, kiemelve, hogy az új technológiák alkalmazásával jelentősen hozzájárult a hadviselés megújításához. Úgy fogalmazott, hogy az egykori ukrán miniszter „átírta a csatatér szabályait”.
Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több kormányzati tisztséget is felajánlott Mihajlo Fedorovnak, köztük a katonai innovációkért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot. Az exminiszter azonban jelezte, hogy a jövőben kizárólag védelmi miniszterként vállalna szerepet.
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„Jelenleg a fronton harcoló katonák mellett valójában csak három tisztség határozza meg a háború menetét: az elnöké, a honvédelmi miniszteré és a főparancsnoké. Éppen ezért semmilyen más tisztséget nem fogadok el” – írja a Ria.ru a Novosti.LIVE ukrán hírportál alapján Fedorov szavait idézve. Ezt megelőzően a Financial Times forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán elnök a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsban (RNBO) kínált volna számára egy széles jogkörökkel rendelkező tisztséget.
Fedorov menesztését követően Kijevben és több más ukrán városban tüntetések kezdődtek a volt miniszter támogatására, valamint Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka ellen.
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy jelentős katonai vezetőváltás keretében menesztette Olekszandr Szirszkijt, a fegyveres erők főparancsnokát, engedve annak az országos felháborodásnak, amelyet egy népszerű védelmi miniszter eltávolítása váltott ki.
Valerij Zaluzsnijt 2024. februárjában a rossznyelvek szerint azért cserélte Szirszkijre, mert a főparancsnok túl népszerűvé vált és az elnök hatalmát érezhette veszélyben. Most is ez történt, csakhogy saját ballépése miatt.