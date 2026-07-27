Már kopogtat az első NATO-tagállam: lecsapnának Zelenszkij kirúgott miniszterére – visszautasíthatatlan ajánlatot tettek az olaszok, az ukrán elnök foghatja a fejét

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter felajánlotta tanácsadói posztját a leváltott ukrán védelmi miniszternek, Mihajlo Fedorovnak – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai magyar hírportál.

Mihajlo Fedorov, a nemrég leváltott ukrán védelmi miniszter / Fotó: Roman Pilipey / AFP

Az olasz tárcavezető elmondta, hogy közvetlenül Mihajlo Fedorov menesztése után kereste meg az egykori minisztert, és arra kérte, hogy csatlakozzon hozzá tanácsadóként Rómában. Crosetto szerint Fedorov meghatódva fogadta a felkérést, amelyet a tisztelet és a barátság jelének tekintett.

Az olasz miniszter méltatta Mihajlo Fedorov szerepét Ukrajna hadseregének modernizálásában, kiemelve, hogy az új technológiák alkalmazásával jelentősen hozzájárult a hadviselés megújításához. Úgy fogalmazott, hogy az egykori ukrán miniszter „átírta a csatatér szabályait”.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több kormányzati tisztséget is felajánlott Mihajlo Fedorovnak, köztük a katonai innovációkért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot. Az exminiszter azonban jelezte, hogy a jövőben kizárólag védelmi miniszterként vállalna szerepet.

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„Jelenleg a fronton harcoló katonák mellett valójában csak három tisztség határozza meg a háború menetét: az elnöké, a honvédelmi miniszteré és a főparancsnoké. Éppen ezért semmilyen más tisztséget nem fogadok el” – írja a Ria.ru a Novosti.LIVE ukrán hírportál alapján Fedorov szavait idézve. Ezt megelőzően a Financial Times forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán elnök a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsban (RNBO) kínált volna számára egy széles jogkörökkel rendelkező tisztséget.

Fedorov menesztését követően Kijevben és több más ukrán városban tüntetések kezdődtek a volt miniszter támogatására, valamint Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka ellen.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy jelentős katonai vezetőváltás keretében menesztette Olekszandr Szirszkijt, a fegyveres erők főparancsnokát, engedve annak az országos felháborodásnak, amelyet egy népszerű védelmi miniszter eltávolítása váltott ki.