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légvédelem
Románia
drón

Kezdhetnek gyanakodni a szomszédban, ismét komoly behatolás miatt szálltak fel az F16-osok – kiderült, merre távozott a drón, nincs ok megnyugodni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb légi eszköz sértette meg Románia légterét hétfő reggel, ezért két F–16-os vadászgépet küldtek a levegőbe. A drón ezúttal megúszta a találkozást: Ukrajna irányába távozott, nem sokkal később azonban robbanásokat jelentettek a határ túloldaláról.
VG
2026.07.27, 11:21
Frissítve: 2026.07.27, 11:22

Ismét riasztani kellett a román légierőt, miután a védelmi minisztérium radarrendszere egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt az ország légterébe. A helyzet megfigyelésére hétfőn 8 óra 53 perckor két F–16-os vadászgép szállt fel a fetești-i 86-os légi támaszpontról – közölte az Agerpres.

- drón románia
A drón ezúttal megúszta a találkozást / Fotó: AFP

A Tulcea megye északkeleti részén élőket már néhány perccel korábban, 8 óra 47 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

A drón csak rövid ideig tartózkodott Románia légterében, majd átlépte a határt, és Ukrajna felé folytatta útját.

Röviddel később robbanásokat jelentettek ukrán területről – tájékoztatott a román védelmi minisztérium. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy milyen típusú eszközről volt szó, illetve összefüggésben állt-e a drón az Ukrajna elleni legújabb orosz támadásokkal.

Ugyanebben a térségben lőttek le drónt a hétvégén

A hétfői riasztás különösen aggasztó annak fényében, hogy alig egy nappal korábban ugyancsak Sulina térségében történt súlyos légvédelmi incidens. A Világgazdaság beszámolója szerint vasárnap a román légierő egyik F–16-os vadászgépe megsemmisített egy, az ország légterébe behatoló drónt a Fekete-tenger fölött.

Az eszközt Sulinától keletre észlelték, vagyis abban a térségben, ahol a hétfői behatolás is történt. Az egymást követő esetek miatt már nem elszigetelt, véletlenszerű légtérsértésekről beszélnek Romániában:

a hétvége során rövid időn belül több drónt is lelőttek.

A román védelmi minisztérium friss összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta már 33 alkalommal sértették meg orosz drónok Románia légterét. Bukarest vasárnap bekérette az orosz nagykövetet is, a román vezetés pedig elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország ismételten megsérti egy NATO- és EU-tagállam légterét.

Három egymást követő napon nyitottak tüzet

Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy akkor már egymást követő második nap kellett tüzet nyitnia egy román F–16-osnak. A drónt 8 óra 22 perckor észlelték, majd néhány perccel később, egy lakatlan terület felett megsemmisítették.

A pénteki incidens során a román radarrendszer Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a célpontot. A drón

  • Braila,
  • Fetesti
  • és Buzau

irányába repült, majd egy F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított rá. Az eszközt Buzau megyében, Padina község közelében, lakatlan terület felett semmisítették meg.

A román ügyészség később megállapította, hogy a pénteken lelőtt eszköz egy olyan iráni tervezésű Shahed drón volt, amilyeneket Oroszország rendszeresen használ az Ukrajna elleni támadásokban.

Hétfőn már nem került sor fegyverhasználatra, mert a drón elhagyta a román légteret.

Az egymást követő behatolások, a lakossági riasztások és a vadászgépek ismételt bevetése azonban azt mutatja, hogy a Duna-delta és a román–ukrán határ térségében továbbra sem állt helyre a biztonság.

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