Kezdhetnek gyanakodni a szomszédban, ismét komoly behatolás miatt szálltak fel az F16-osok – kiderült, merre távozott a drón, nincs ok megnyugodni
Ismét riasztani kellett a román légierőt, miután a védelmi minisztérium radarrendszere egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt az ország légterébe. A helyzet megfigyelésére hétfőn 8 óra 53 perckor két F–16-os vadászgép szállt fel a fetești-i 86-os légi támaszpontról – közölte az Agerpres.
A Tulcea megye északkeleti részén élőket már néhány perccel korábban, 8 óra 47 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.
A drón csak rövid ideig tartózkodott Románia légterében, majd átlépte a határt, és Ukrajna felé folytatta útját.
Röviddel később robbanásokat jelentettek ukrán területről – tájékoztatott a román védelmi minisztérium. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy milyen típusú eszközről volt szó, illetve összefüggésben állt-e a drón az Ukrajna elleni legújabb orosz támadásokkal.
Ugyanebben a térségben lőttek le drónt a hétvégén
A hétfői riasztás különösen aggasztó annak fényében, hogy alig egy nappal korábban ugyancsak Sulina térségében történt súlyos légvédelmi incidens. A Világgazdaság beszámolója szerint vasárnap a román légierő egyik F–16-os vadászgépe megsemmisített egy, az ország légterébe behatoló drónt a Fekete-tenger fölött.
Az eszközt Sulinától keletre észlelték, vagyis abban a térségben, ahol a hétfői behatolás is történt. Az egymást követő esetek miatt már nem elszigetelt, véletlenszerű légtérsértésekről beszélnek Romániában:
a hétvége során rövid időn belül több drónt is lelőttek.
A román védelmi minisztérium friss összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta már 33 alkalommal sértették meg orosz drónok Románia légterét. Bukarest vasárnap bekérette az orosz nagykövetet is, a román vezetés pedig elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország ismételten megsérti egy NATO- és EU-tagállam légterét.
Három egymást követő napon nyitottak tüzet
Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy akkor már egymást követő második nap kellett tüzet nyitnia egy román F–16-osnak. A drónt 8 óra 22 perckor észlelték, majd néhány perccel később, egy lakatlan terület felett megsemmisítették.
A pénteki incidens során a román radarrendszer Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a célpontot. A drón
- Braila,
- Fetesti
- és Buzau
irányába repült, majd egy F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított rá. Az eszközt Buzau megyében, Padina község közelében, lakatlan terület felett semmisítették meg.
A román ügyészség később megállapította, hogy a pénteken lelőtt eszköz egy olyan iráni tervezésű Shahed drón volt, amilyeneket Oroszország rendszeresen használ az Ukrajna elleni támadásokban.
Hétfőn már nem került sor fegyverhasználatra, mert a drón elhagyta a román légteret.
Az egymást követő behatolások, a lakossági riasztások és a vadászgépek ismételt bevetése azonban azt mutatja, hogy a Duna-delta és a román–ukrán határ térségében továbbra sem állt helyre a biztonság.