Kezdhetnek gyanakodni a szomszédban, ismét komoly behatolás miatt szálltak fel az F16-osok – kiderült, merre távozott a drón, nincs ok megnyugodni

Ismét riasztani kellett a román légierőt, miután a védelmi minisztérium radarrendszere egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt az ország légterébe. A helyzet megfigyelésére hétfőn 8 óra 53 perckor két F–16-os vadászgép szállt fel a fetești-i 86-os légi támaszpontról – közölte az Agerpres.

A drón ezúttal megúszta a találkozást / Fotó: AFP

A Tulcea megye északkeleti részén élőket már néhány perccel korábban, 8 óra 47 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

A drón csak rövid ideig tartózkodott Románia légterében, majd átlépte a határt, és Ukrajna felé folytatta útját.

Röviddel később robbanásokat jelentettek ukrán területről – tájékoztatott a román védelmi minisztérium. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy milyen típusú eszközről volt szó, illetve összefüggésben állt-e a drón az Ukrajna elleni legújabb orosz támadásokkal.

Ugyanebben a térségben lőttek le drónt a hétvégén

A hétfői riasztás különösen aggasztó annak fényében, hogy alig egy nappal korábban ugyancsak Sulina térségében történt súlyos légvédelmi incidens. A Világgazdaság beszámolója szerint vasárnap a román légierő egyik F–16-os vadászgépe megsemmisített egy, az ország légterébe behatoló drónt a Fekete-tenger fölött.

Az eszközt Sulinától keletre észlelték, vagyis abban a térségben, ahol a hétfői behatolás is történt. Az egymást követő esetek miatt már nem elszigetelt, véletlenszerű légtérsértésekről beszélnek Romániában:

a hétvége során rövid időn belül több drónt is lelőttek.

A román védelmi minisztérium friss összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta már 33 alkalommal sértették meg orosz drónok Románia légterét. Bukarest vasárnap bekérette az orosz nagykövetet is, a román vezetés pedig elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország ismételten megsérti egy NATO- és EU-tagállam légterét.

Három egymást követő napon nyitottak tüzet

Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy akkor már egymást követő második nap kellett tüzet nyitnia egy román F–16-osnak. A drónt 8 óra 22 perckor észlelték, majd néhány perccel később, egy lakatlan terület felett megsemmisítették.