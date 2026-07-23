Elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot: Magyarország is megszavazta – Ursula von de Leyen azonnal reagált

Az Európai Unió tagállamai csütörtökön megállapodásra jutottak az Oroszországgal szembeni, immár huszonegyedik szankciós csomagról. A tárgyalások utolsó vitás kérdését – az orosz gáz harmadik országokba történő szállításának tilalmára vonatkozó javaslatot – egy hosszabb türelmi időszak beemelésével sikerült rendezni – számolt be róla a Politico.

Ursula von der Leyen is üdvözölte az Oroszország elleni 21. szankciós csomagot / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A lapnak név nélkül nyilatkozó európai uniós diplomaták elmondták, hogy az uniós tagállamok abban is megállapodtak, hogy 12 hónapra változatlanul fenntartják az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont. Az árplafon jelenleg 44,10 amerikai dollár hordónként, és az iráni háború, valamint a félévente esedékes automatikus felülvizsgálat miatt emelkedhetett volna.

Görögország eleinte határozottan ellenezte azt a javaslatot, amely megtiltaná az európai vállalatoknak, hogy orosz gázt szállítsanak az Európai Unión kívüli országok vevőinek. Athén álláspontja szerint ez túlmutat az uniós vezetők korábbi megállapodásán, ráadásul nem lenne hatékony, mivel a hajók egyszerűen más országban is lajstromba vehetők.

Ausztria korábban szintén ellenezte a megállapodást, de miután engedményeket kapott, elállt a vétótól – írta a Kronen Zeitung . Bécs megoldást követelt a Raiffeisen Bank oroszországi ügyleteivel kapcsolatban. Az osztrák követelés a szankciók miatt befagyasztott, mintegy kétmilliárd euró értékű Strabag-részvények felszabadítását szerette volna elérni. Ezek jelenleg az orosz Rasperia cég tulajdonában vannak, és az Raiffeisennek kellene átadni őket. Ausztria érvelése szerint azt akarta megakadályozni, hogy az orosz oligarcha, Oleg Deripaska mégjobban meggazdagodjon.

Az orosz-ukrán háború miatt Moszkvára kivetett újabb szankciós csomagot Magyarország is megszavazta.

Az olajpiacra is kitért a szankciós csomag

Az Európai Bizottság elnöke is üdvözölte a megállapodást. „Miközben Ukrajna katonai előnyre tett szert, szankcióink továbbra is gyengítik Oroszország háborús erőfeszítéseinek gazdasági alapjait” – írta az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Ursula von de Leyen.