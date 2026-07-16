Az ablak melletti ülőhelyekkel alázta utasait a Ryanair, mielőtt kirobbant a járatán az üveg – órákkal a baleset előtt posztolt kínos fotót a fapados

Az elmúlt napokban nem olyan módon került be a hírekbe a Ryanair, ahogyan szeretett volna. Az ír fapados légitársaság egyik járatán ugyanis a levegőben kitört az egyik ablaküveg, és az egyik utas súlyos sérüléseket szenvedett. Az incidens ismeretében más szemmel nézik a vállalat egy korábbi, humorosnak szánt posztját.

Igazi PR-rémálom az elmúlt néhány nap a Ryanair számára / Fotó: Shutterstock

A félelmetes eset július 10-én, pénteken reggel történt, a Ryanair pedig július 9-én, csütörtökön tett közzé egy utólag már cinikusnak tűnő bejegyzést az X közösségi oldalon. A Toby89 nevű felhasználó, a légitársaság egyik utasa egy fotót publikált, ahol az egyik repülőjáraton a szélső sorban, de egy ablaktalan ülésben ül. Bejegyzésében azt írta, hogy direkt drágább, ablak melletti helyet vásárolt a járaton, és felháborítónak tartja, hogy ezt kapta.

A légitársaság válaszában egy piros nyíllal jelölte az utas mögötti helyen található ablakot, amin ki tudna nézni ugyan, de jelentősen hátra kellene fordulnia ahhoz, hogy még így is éles szögben lásson valamit a panorámából. „Reméljük, ez segít” – írta a poszthoz a légitársaság.

Berobbant felszállás közben egy Ryanair-gép ablaka, beszippantott egy utast a nyomásváltozás: a fél teste már kint volt az ablakon – döbbenetes videó!

Az ablak melletti ülésekkel viccelődés kifejezetten rosszul öregedett. Múlt héten pénteken ugyanis súlyos incidens történt a Ryanairnek a Malta Air üzemeltetésben lévő FR-1879-es járatán, amely aznap reggel a görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott.

A 9H-QEU lajstromot viselő B737-es gép ablaka betört a felszállás után, és az emiatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek.

Rémisztő látványt nyújt a betört repülőablak. A gépen ülve még ijesztőbb lehetett. / Fotó: Despoina Papapavlou / Reuters

Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 10 000 láb alá ereszkedett, és visszatért Thesszalonikibe. Az érintett utast a leszállás után kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot egy a gép motorjából származó törmelék törhette be.