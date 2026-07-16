Miután lecsengett a forint csütörtök délelőtti nagy erősödése, ismét az euró tör felfelé, olyannyira, hogy az euró-forint megérkezett a 360-as lélektani határ közvetlen közelébe.

Forint: vészesen közeledik a lélektani határ / Fotó: NurPhoto via AFP

Az eurót fél 12 körül már ismét 359,7 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon, azaz a közösségi deviza árfolyama 0,1 százalékkal emelkedett.