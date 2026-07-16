Ilyen nincs, újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be: egyre jobban a védett árak felett járunk – kiderült, mit lépnek a kutak
Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás, írja a Holtankoljak.hu
A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 594 Ft/liter
Gázolaj: 613 Ft/liter
Az új átlagárak szerint a 95-ös 600 forint lesz, a gázolaj pedig 621 forint literenként, ezzel már 5 forinttal vagyunk a védett ár felett a benzinnél, a gázolajnál pedig 6 forinttal.
Megszólalt a Mol a védett árakról – fontos üzenetet küldött az autósoknak az olajtársaság
Mint arról beszámoltunk, közleményt adott ki csütörtökön a Mol az emelkedő hazai üzemanyagárakkal, valamit a védett ár és a stratégiai olajkészletek felszabadításával kapcsolatban, amivel a piacot és a fogyasztókat igyekszik megnyugtatni az olajvállalat.
A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült.
A vállalat szerint a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie.
A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben.
Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat. Tegnap ezért kisebb csoda történt a Mol kútjain, amiről itt írtunk.
A piaci trendek alakulásáról a Világgazdaság is rendszeresen tájékoztat. Ahogyan arról beszámoltunk az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott, ennek következtében jelentősen drágult az olaj. A Brent hordónkénti ára a július eleji, hordónként 72 dolláros szintről 86 dollárra szökött fel. Csütörtök délelőtt, cikkünk írásakor 84,5 dolláron jár a jegyzés.
Eközben a forint is gyengült a dollárral szemen.
Cikkünk frissül.