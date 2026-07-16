Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás, írja a Holtankoljak.hu

Ilyen nincs, újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be: egyre jobban a védett árak felett járunk – kiderült, mit lépnek a kutak Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Gázolaj: 613 Ft/liter

Az új átlagárak szerint a 95-ös 600 forint lesz, a gázolaj pedig 621 forint literenként, ezzel már 5 forinttal vagyunk a védett ár felett a benzinnél, a gázolajnál pedig 6 forinttal.

Megszólalt a Mol a védett árakról – fontos üzenetet küldött az autósoknak az olajtársaság

Mint arról beszámoltunk, közleményt adott ki csütörtökön a Mol az emelkedő hazai üzemanyagárakkal, valamit a védett ár és a stratégiai olajkészletek felszabadításával kapcsolatban, amivel a piacot és a fogyasztókat igyekszik megnyugtatni az olajvállalat.