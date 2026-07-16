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Orbán Viktor
Donald Trump
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Most már biztos: súlyos tévedés terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról, megszólalt Havasi Bertalan – eldőlt a találkozó sorsa

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Napok óta találgatások övezik Orbán Viktor amerikai útját. Havasi Bertalan a Fidesz sajtófőnöke azonban most tiszta vizet öntött a pohárba, és beszámolt a párt elnökének hivatalos programjáról.
VG
2026.07.16, 12:11
Frissítve: 2026.07.16, 12:14

Orbán Viktor nem tervez találkozót Donald Trumppal az Egyesült Államokban, ahol jelenleg magánprogramon van – közölte csütörtökön a Telex szerkesztőségével Havasi Bertalan.

Havasi Bertalan elárulta, hogy Orbán Viktor nem találkozik Donald Trumppal
Havasi Bertalan elárulta, hogy Orbán Viktor nem találkozik Donald Trumppal / Fotó: AFP

Havasi Bertalan beszámolt Orbán Viktor hivatalos programjairól

Orbán Viktor magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg − írta Havasi Bertalan, majd hozzátette:

Nem igazak azok a ma megjelent híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv.

A Fidesz sajtófőnöke azt is közölte, hogy Orbán Viktor hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd 25-én a tusnádfürdői beszéd.

Orbán Viktor korábban már beszámolt útjáról

Orbán Viktor néhány héttel ezelőtt Brüsszelben már jelezte, hogy az idei világbajnokságot személyesen követi majd az Egyesült Államokban. A Fidesz elnöke ott volt a keddi Franciaország–Spanyolország elődöntőn Dallasban, a szerdai Anglia–Argentína mérkőzésen Atlantában, valamint megtekinti majd a július 19-i döntőt is New Jersey-ben.

A volt miniszterelnök a frankfurti repülőtéren arról beszélt, hogy rendkívül nehéz megjósolni a végső győztest. Úgy fogalmazott az Indexnek, szerinte a francia válogatott a torna legerősebb csapata, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a legjobb csapat sem feltétlenül nyeri meg a világbajnokságot:

Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni

− utalt az 1954-es világbajnoki döntőre, amikor a Puskás Ferenc vezette Aranycsapat vereséget szenvedett az NSZK-tól.

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