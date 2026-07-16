Megszólalt a Mol a védett árakról – fontos üzenetet küldött az autósoknak az olajtársaság

Közleményt adott ki a Mol az emelkedő hazai üzemanyagárakkal, valamit a védett ár és a stratégiai olajkészletek felszabadításával kapcsolatban, amivel a piacot és a fogyasztókat igyekszik megnyugtatni az olajvállalat.

Nyugtatja a piacot a Mol / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült – írja csütörtöki közleményében a magyar olajtársaság.

A vállalat szerint a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie.

Nem indokolt az extra tartalékok felhalmozása a Mol szerint

A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat.

Hangsúlyozzák, hogy az MSZKSZ közlése nyomán elegendőek a hazai stratégai készleteket is. Mind a kőolaj mind a termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az EU által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó három napot az MSZKSZ termékcserékkel a következő hetekben feltölti. Ez a stratégiai készlet egyúttal lehetőséget és biztonságat ad arra is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásokra lenne szükség. Ezért a Mol nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását.

A piaci trendek alakulásáról a Világgazdaság is rendszeresen tájékoztat. Ahogyan arról beszámoltunk az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott, ennek következtében jelentősen drágult az olaj. A Brent hordónkénti ára a július eleji, hordónként 72 dolláros szintről 86 dollárra szökött fel. Csütörtök délelőtt, cikkünk írásakor 84,5 dolláron jár a jegyzés.