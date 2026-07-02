Deviza
EUR/HUF355,75 +0,11% USD/HUF312,4 0% GBP/HUF415,11 +0,08% CHF/HUF386,25 +0,08% PLN/HUF82,9 +0,13% RON/HUF68,05 +0,08% CZK/HUF14,68 +0,07% EUR/HUF355,75 +0,11% USD/HUF312,4 0% GBP/HUF415,11 +0,08% CHF/HUF386,25 +0,08% PLN/HUF82,9 +0,13% RON/HUF68,05 +0,08% CZK/HUF14,68 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rafael Nadal
szállodaipar
tenisz

Új területen hódít minden idők egyik legjobb teniszlegendája: szállodalánca már a Karib-térséget célozza – „eljött az ideje, hogy a pályán kívül is örökséget építsek”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A tornagyőzelmek után az üzleti életben is egyre komolyabb birodalmat épít Rafael Nadal. A 22-szeres Grand Slam-győztes teniszező szállodamárkája már nem csupán Spanyolországban terjeszkedik, hanem Amerikában is, miközben hosszabb távon globális növekedést tervez.
Zováthi Domokos
2026.07.02, 06:10

Rafael Nadal nemcsak a teniszpályán, hanem az üzleti életben is új korszakot kezdett, miután tavaly novemberben visszavonult az élsporttól – írta a CNBC.

Rafael Nadal hotel tenisz
Nadal ugyanúgy szeretne maradandót alkotni az üzleti életben, mint ahogyan azt a teniszpályán tette / Fotó: AFP

A mallorcai legenda 2022-ben alapította meg a Zel Hotels szállodamárkát a Meliá Hotels Internationallel közösen. A hálózat most nyitotta meg negyedik szállodáját a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventurán. Az első hotel 2023-ban Mallorcán nyílt meg, ezt követte a Costa Brava-i és a dominikai Punta Cana-i egység.

Nadal szerint a szállodaipar kézenfekvő választás volt számára, hiszen profi pályafutása alatt élete jelentős részét hotelekben töltötte. Ezt csináltam az életem felében, ezért pontosan tudom, mit szeretek egy szállodában – fogalmazott a híroldalnak.

A korábbi világelső azt is elmondta, hogy nem tudná elképzelni, hogy reggel úgy ébredjen fel, hogy nincs célja. Mint mondta, ugyanúgy szeretne maradandót alkotni az üzleti életben, mint ahogyan azt a teniszpályán tette.

Ahogyan örökséget építettem a pályán, most „eljött az ideje, hogy a pályán kívül is örökséget építsek”.

Nadal szerint az emberek egyre többet költenek élményekre, ezért a vendéglátás kifejezetten ígéretes befektetési terület. Ugyanakkor elismerte, hogy egy új márka felépítése rendkívül nehéz feladat, mert rendkívül erős a verseny.

A sport készítette fel az üzleti életre

A kétszeres olimpiai bajnok szerint a profi sport számos olyan készséget adott neki, amelyeket ma vállalkozóként is nap mint nap hasznosít.

Úgy fogalmazott, a sport megtanította kezelni a kudarcokat, csapatban dolgozni, elfogadni a vereséget és megfelelően kezelni a sikereket is.

Felidézte azt is, hogy 2023-ban csípőműtéten esett át, amely után egy éven keresztül próbált visszatérni, végül azonban be kellett látnia, hogy elérkezett a visszavonulás ideje.

Elmondása szerint nem volt könnyű lezárni pályafutását, ugyanakkor tudatosan készült arra, hogy új fejezetet nyisson az életében.

Megszólalt a wimbledoni pénzdíjakról is

Nadal a jelenleg zajló vitáról is beszélt, amely a Grand Slam-tornák pénzdíjai körül alakult ki.

A Wimbledon szervezői idén 20 százalékkal, rekordszintre, 64,2 millió fontra emelték az összdíjazást, ami mintegy 85 millió dollárnak felel meg.

A játékosok ugyanakkor nagyjából 71 millió fontos díjalapot szerettek volna, ami a torna bevételeinek mintegy 16 százalékát jelentené. Hosszabb távon pedig azt szeretnék elérni, hogy 2030-ra a Grand Slam-tornák bevételeinek 22 százaléka jusson a játékosoknak. Nadal szerint mindkét fél álláspontja érthető. Rámutatott:

a teniszezők ugyan két hétig versenyeznek, a tornák szervezői azonban egész évben dolgoznak azon, hogy a rendezvény sikeres legyen.

A spanyol klasszis arra is emlékeztetett, hogy a játékosok pénzdíjai az elmúlt másfél évtizedben jóval gyorsabban emelkedtek, mint a legtöbb foglalkozás jövedelmei.

Szerinte a megoldás egy hosszú távú megállapodás lehetne, amelyben a Grand Slam-tornák vállalnák, hogy évről évre előre meghatározott mértékben emelik a pénzdíjakat. Úgy véli, egy tíz évre szóló egyezség stabilitást teremtene mind a játékosok, mind a szervezők számára.

Oktatásba és sportba is milliárdokat fektet a teniszcsillag

Nadal üzleti érdekeltségei ma már a vendéglátás mellett az oktatásra és a sportra is kiterjednek. Befektetéseit családi holdingján,

az Aspemir vállalaton keresztül kezeli.

A Rafa Nadal Academy 2016-ban nyílt meg Mallorcán, mára pedig nemzetközi akadémiahálózattá nőtte ki magát. Intézményei többek között

  • Mexikóban,
  • Görögországban,
  • Kuvaitban,
  • Hongkongban
  • és a Dominikai Köztársaságban

is működnek. A teniszező szerint egyre többen ismerik fel, mennyire fontos a testmozgás és az egészséges életmód, ezért hisz az oktatásba, a gyermekek fejlesztésébe, a sportba és a jóllétet szolgáló beruházásokba.

Manacor,,Spain,-,March,30,,2024,-,Rafa,Nadal,Sports
A Rafael Nadal teniszakadémia / Fotó: Below the Sky

Az akadémia fejlődésének felgyorsítása érdekében Nadal 2025-ben értékesítette a társaság 44,9 százalékát a GPF Capital magántőkealapnak. Az ügylet értéke megközelítette a 94 millió eurót (mintegy 107 millió dollárt), miközben Nadal 55,1 százalékos tulajdonrésszel továbbra is többségi irányítást gyakorol a vállalat felett.

A volt teniszező szerint ez élete egyik legfontosabb projektje, ugyanakkor a vállalkozás mára akkora méretűvé vált, hogy külső befektető bevonására volt szükség a további nemzetközi terjeszkedéshez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu