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Az éjszaka kellős közepén állították le az osztrákok a vonatforgalmat Bécs felé, a MÁV bejelentést tett csütörtök reggel

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Újraindult a vasúti forgalom a Budapest–Bécs vonalon, miután hajnalra elhárították az osztrák szakaszon egy villámcsapás miatt keletkezett műszaki hibát. A nemzetközi EuroCity, EuroNight és Railjet vonatok ismét teljes útvonalon közlekednek, ugyanakkor a reggeli órákban néhány EuRegio-vonat esetében még pótlóbuszokra kell átszállni Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között.
VG
2026.07.02, 07:14

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint egy Ausztriában történt villámcsapás okozott károkat a vasúti pályán szerda este, emiatt a vonatok ideiglenesen nem közlekedhettek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Az ÖBB nem indított és nem fogadott vonatokat a hegyeshalmi határátmenetben – közölte a MÁV.

A vonatok ideiglenesen nem közlekedhettek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán
A vonatok ideiglenesen nem közlekedhettek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán/Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Hajnalra több vonat közlekedése helyreállt

Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állított forgalomba. A megváltozott közlekedési helyzet miatt legalább egy órával hosszabb eljutási idővel kellett számolni nemzetközi utazás esetén.

Csütörtök hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a hegyeshalmi határátmenetben. Az EuroCity, EuroNight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban a Győr-Hegyeshalom-Bruck an der Leitha-Bécs útvonalon közlekedő EuRegióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon, Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között pótlóbuszokra kell átszállni.

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