Máris itt van az eredménye Varga Mihályék döntésének: az OTP Bank csökkentette a lakáshitelek kamatait, hamarosan a többi bank is követheti

Júliustól megkezdődött a kamatcsökkentés a lakáshiteleknél is. Elsőként a legnagyobb jelzáloghitelező, az OTP Bank lépett: fél százalékot faragott több lakáshitelének a kamatából is. Mivel a bankok árazását meghatározó referenciakamatok hónapok óta csökkennek, a BiztosDöntés.hu szerint az ajánlatait kedvezőbbé tevő OTP-t várhatóan a többi bank is követi majd hamarosan.

Júliustól megkezdődött a kamatcsökkentés a lakáshiteleknél/Fotó: Shutterstock

A BIRS referenciakamat hónapok óta meredeken csökkent

A hosszú futamidejű, gyakran több évtizedes jelzáloghitelek kamatait a hosszú távú referenciakamatok (BIRS) és állampapírhozamok határozzák meg. A BIRS referenciakamat hónapok óta meredeken csökkent. Az év elején a 10 éves BIRS értéke 6,48 százalék volt és március 23-án egészen 7,42 százalékra emelkedett. A tetőzés után azonban a választás eredményét már 5,93 százalékkal köszöntötte. A csökkenés ezután is folytatódott, június közepére az értéke 5 százalék alá ment. Júliust pedig 4,74 százalékon nyitotta a BIRS, amelynek 5 és 20 éves értékénél is ugyanez játszódott le. Jól látható, hogy az év eleji szinthez képest 1,7 százalékos a változás, ami a 20 éves BIRS-nél a 2 százalékot is meghaladja.

Mivel a csökkenés nem egyszeri látványos kiugrás, hanem hónapok óta, tendenciaszerűen tart, a bankoknak lehetősége nyílt a saját lakáshitelkamataik mérséklésére is. Mindenki azt várta, melyikük és mikor lép először. Ezt végül a legnagyobb lakáshitelező, az OTP Bank tette meg július elsején, de biztosra vehető, hogy a döntésével nem marad egyedül. Csak az a kérdés, hogy melyik konkurense milyen mértékű kamatvágással követi, és azt mikor hajtja végre

– mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Kamatvágás és nagyobb kedvezmények

Az OTP Bank július 1-jétől hatályos hirdetménye szerint a piaci forint alapú lakáshitelek kamatai kedvezőbbek lettek. A legnépszerűbb piaci alapú jelzálogkölcsöne, az 1x1 Lakáshitel normál (kedvezmény nélküli) ügyleti kamata évi 7,99 százalékról 7,49 százalékra csökkent. Az OTP Zöld Lakáshiteleknél az induló kamatszint maradt 8,49 százalék, a beépített feltételhez kötött kedvezmény jelentősen nőtt. Júliustól 0,50 százalék helyett már 1 százalékos Zöld kamatkedvezmény jár a futamidő végéig, így a nettó ügyleti kamat itt is mérséklődött 7,99 százalékról 7,49 százalékra mérséklődött. A Végig Fix Lakáshitelek standard ügyleti kamata változatlanul 8,49 százalék.