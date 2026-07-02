A világ egyik legnagyobb sztárja lett idén a forint: a magyar tőzsde is közben történelmet írt

Pozitív mérleget vonhatnak a befektetők magyar eszközeik idei első féléves teljesítményéről. A forint az egyik legjobb feltörekvő piaci devizaként szárnyalt, a pesti tőzsde is futószalagon szállította a rekordokat, a BUX még a régiós mezőnyből is kiemelkedett, a négy blue chip menetelésével kontrasztban ugyanakkor a kispapírok csalódást okoztak.

A magyar tőzsde és a forint is erős eredményt nyújtott 2026 első felében / Fotó: EVER STOCK / Shutterstock

Féltávnál bronzérmet ér a forint 2026-os szárnyalása

A devizapiacon újabb szép sikereket könyvelhetett el a forint, amely remek tavalyi formáját átmentette 2026-ra is, a dollárral szemben közel öt százalékkal, az euróval szemben pedig 7,5 százalékkal értékelődött fel hat hónap alatt.

A közös európai pénz jegyzése 30 forinttal, a dollár váltási árfolyama 17 egységgel jött lejjebb.

A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pesó ért el jobb eredményt a forintnál. Az euróval szemben a pesó közel 13, a reál pedig kicsit több mint 9 százalékkal erősödött

– értékelte a magyar deviza féléves teljesítményét Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

A szakértő úgy véli, a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Ezt alátámasztja az is, hogy az ország kockázati megítélését tükröző CDS-felár a januárt 110-ről 70 bázispontra csökkent június végére. A magyar CDS-felár egyébként 75 bázisponttal lejjebb van a román mutatónál, míg a lengyelnél 20, a cseh felárnál pedig 40 bázisponttal magasabb.