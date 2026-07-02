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luxusjacht
Vlagyimir Putyin
Törökország

Szinte a semmiből tűnt fel négy év után Putyin luxusjachtja: már azt is tudni vélik, hogy épp hova tart

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Csaknem négy év után ismét bekapcsolta helyzetjelzőjét a Vlagyimir Putyinhoz köthető Graceful luxusjacht. A hajót orosz hadihajók kíséretében azonosították a Balti-tengeren, célállomása pedig Isztambul, miközben egy másik, az orosz elnökhöz köthető jacht már elérte a török vizeket.
Lehoczky Milán
2026.07.02, 07:00
Frissítve: 2026.07.02, 07:06

Csaknem négy év hallgatás után ismét jelet adott magáról a Graceful nevű luxusjacht, amelyet régóta Vlagyimir Putyinhoz kötnek. A hajó a Balti-tengeren halad orosz hadihajók kíséretében, célállomásként pedig Isztambult jelölték meg. A most török vizekre tartó hajó nem az orosz elnök jachtflottájának legértékesebb darabja, azt már korábban lefoglalták az olasz hatóságok – írta meg az osztrák Der Standard című lap.

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A Graceful evű luxusjachtot 2014-ben, Németországban építették. / Fotó: Andreas Jens via www.imago-images.de

A jacht 2022-ben sietve hagyta el a német vizeket, majd eltűnt

A 82 méter hosszú, öt fedélzettel rendelkező szuperjacht értékét mintegy 105 millió euróra becsülik. Fedélzetén 

  • helikopter-leszálló, 
  • fedett medence, 
  • színház 
  • és hat vendéglakosztály 

található. A tulajdonosi lakrészhez egy négyszáz palack befogadására alkalmas borospince is tartozik, a medence mozgatható padlója pedig táncparketté alakítható.

A Graceful 2014-ben készült el egy hamburgi hajógyárban, legközelebb pedig 2022 elején ismét Németországban tűnt fel átfogó felújítás miatt, ám február 7-én sietve elhagyta a kikötőt.

Nem csoda, hiszen, néhány héttel később Oroszország megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, amelyet követően sorra vezették be a nyugati szankciókat.

A jacht Kalinyingrádba hajózott, majd 2022 augusztusában kikapcsolták a helyzetjelzőjét, később Észtország partjainál még feltűnt, akkor Kosatka néven, egy orosz parti őrségi hajó kíséretében, ám ezt követően hosszú időre eltűnt a nyilvános hajókövető rendszerekről.

A transzpondert néhány nappal ezelőtt ismét aktiválták. Német és dán sajtóértesülések szerint a Graceful egy orosz haditengerészeti kötelék részeként halad, a Szeveromorszk romboló és a Voevoda biztosítóhajó kíséretében. A beszámolók szerint a fedélzetet drónok elleni védőháló borítja, és drónelhárító eszközöket is felszereltek rá.

Védelmi szakértők úgy vélik, az áthelyezés összefügghet azzal, hogy az ukrán dróntámadások egyre mélyebben érik el az orosz hátországot.

 A dán és a német haditengerészet szintén figyelemmel kísérte a konvoj útját, amikor az áthaladt a dán szorosokon.

A MarineTraffic adatai szerint a hajó hétfő este ismét kikapcsolta transzponderét Dánia északi csücskénél. Célállomására, Isztambulba a jelenlegi adatok alapján július 12-én érkezhet meg.

A Graceful már évek óta nyugati szankciók hatálya alatt áll. Bár hivatalosan nem Putyin tulajdona, az amerikai hatóságok szerint olyan vagyonelemnek számít, amelyhez az orosz elnök érdekeltsége fűződik. A jachtot 2021-ben Putyin és Alekszandr Lukasenka belarusz elnök fekete-tengeri találkozóján is használták.

Nagyobb biztonságban lehetnek az orosz luxushajók török vizeken

Közben egy másik mintegy 71 méteres, Victoria névre keresztelt, Putyinhoz köthető luxusjacht is elhagyta az orosz vizeket. A hajó Krasznodar térségéből indult, és már megérkezett Isztambulba, következő úti célja pedig Bodrum lehet. Elemzők szerint a török kikötők jelenleg nagyobb biztonságot jelenthetnek az orosz vezetéshez köthető hajók számára.

A Putyinnak tulajdonított luxusflotta legnagyobb darabja, a csaknem 140 méteres Scheherazade továbbra is olasz állami felügyelet alatt áll. A több mint 600 millió euróra becsült jachtot 2022 májusában foglalták le az Oroszországgal szemben bevezetett európai uniós szankciók alapján, és azóta sem hagyhatta el az olasz kikötőt.

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