Szinte a semmiből tűnt fel négy év után Putyin luxusjachtja: már azt is tudni vélik, hogy épp hova tart

Csaknem négy év hallgatás után ismét jelet adott magáról a Graceful nevű luxusjacht, amelyet régóta Vlagyimir Putyinhoz kötnek. A hajó a Balti-tengeren halad orosz hadihajók kíséretében, célállomásként pedig Isztambult jelölték meg. A most török vizekre tartó hajó nem az orosz elnök jachtflottájának legértékesebb darabja, azt már korábban lefoglalták az olasz hatóságok – írta meg az osztrák Der Standard című lap.

A Graceful evű luxusjachtot 2014-ben, Németországban építették. / Fotó: Andreas Jens via www.imago-images.de

A jacht 2022-ben sietve hagyta el a német vizeket, majd eltűnt

A 82 méter hosszú, öt fedélzettel rendelkező szuperjacht értékét mintegy 105 millió euróra becsülik. Fedélzetén

helikopter-leszálló,

fedett medence,

színház

és hat vendéglakosztály

található. A tulajdonosi lakrészhez egy négyszáz palack befogadására alkalmas borospince is tartozik, a medence mozgatható padlója pedig táncparketté alakítható.

A Graceful 2014-ben készült el egy hamburgi hajógyárban, legközelebb pedig 2022 elején ismét Németországban tűnt fel átfogó felújítás miatt, ám február 7-én sietve elhagyta a kikötőt.

Nem csoda, hiszen, néhány héttel később Oroszország megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, amelyet követően sorra vezették be a nyugati szankciókat.

A jacht Kalinyingrádba hajózott, majd 2022 augusztusában kikapcsolták a helyzetjelzőjét, később Észtország partjainál még feltűnt, akkor Kosatka néven, egy orosz parti őrségi hajó kíséretében, ám ezt követően hosszú időre eltűnt a nyilvános hajókövető rendszerekről.

A transzpondert néhány nappal ezelőtt ismét aktiválták. Német és dán sajtóértesülések szerint a Graceful egy orosz haditengerészeti kötelék részeként halad, a Szeveromorszk romboló és a Voevoda biztosítóhajó kíséretében. A beszámolók szerint a fedélzetet drónok elleni védőháló borítja, és drónelhárító eszközöket is felszereltek rá.

Védelmi szakértők úgy vélik, az áthelyezés összefügghet azzal, hogy az ukrán dróntámadások egyre mélyebben érik el az orosz hátországot.

A dán és a német haditengerészet szintén figyelemmel kísérte a konvoj útját, amikor az áthaladt a dán szorosokon.