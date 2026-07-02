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semcorp
akkumlátorgyár
szennyezés

Megszólalt a Semcorp, miután Debrecen polgármestere közölte: azonnal hagyják el a várost

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Szerda este megszólalt a debreceni akkumulátoripari botrányba keveredett vállalat. A Semcorp Hungary Kft. közölte: a cég türelmet kér a vizsgálatok lezárásáig. A közleményből kiderül, hogy a cég vezetése egyeztetett Papp László polgármesterrel az ügyben.
VG
2026.07.02, 06:52

Szerda este sajtóközleményt adott ki a Semcorp Hungary Kft., aminek debreceni akkuipari üzeménél tizenháromezerszeres határérték-túllépést mutattak ki. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri mindaddig, amíg a folyamatban lévő műszaki, szakmai és hatósági eljárások le nem zárulnak. A sajtóközleményből az is kiderül, hogy a társaság vezetősége és Papp László, Debrecen polgármestere egyeztettek az ügyben. Debrecen polgármestere felszólította a Semcorpot, hogy távozzon a városból – írja a Telex.

Szerda este sajtóközleményt adott ki a SEMCORP Hungary Kft
Szerda este sajtóközleményt adott ki a SEMCORP Hungary Kft./Fotó: Semcorp Hungary

A vizsgálatot a Semcorp Csoport Debrecenbe érkezett nemzetközi felső vezetői irányítják. A társaság hangsúlyozta, hogy független szakértők közreműködésével folytatják le a vizsgálatot. A cég továbbra is proaktívan együttműködik valamennyi illetékes hatósággal.

A botrány néhány napja robbant ki, amikor a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette honlapján azt a részletes határozatot, ami alapján a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkuipari üzemének tevékenységét. A határozat kimondta, hogy a kínai üzem az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott.

A Semcorp az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát készít. Idén márciusban a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései is kimutatták, hogy oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban. Az ipartelep melletti esővíz-elvezető csatornából a Semcorp február 18-i balesete után vettek mintát.

Debrecen fideszes polgármestere korábban azt kérte a hatóságtól, hogy vizsgálják meg a Semcorp akkuipari üzem környezethasználati engedélyének visszavonását.

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