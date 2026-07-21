Irán már tárgyalna, Trump azonban továbbra is szomjas a bosszúra

Katar, Egyiptom, Pakisztán és más regionális közvetítők tíznapos tűzszünetet javasoltak az Egyesült Államoknak és Iránnak. Az elképzelés szerint a harcok átmeneti leállítása lehetőséget teremtene a Hormuzi-szoros teljes újranyitására, valamint arra, hogy Washington és Teherán megpróbálja megmenteni a korábbi megállapodását, Donalt Trump amerikai elnöknek viszont még keresztbe tehet – írta meg az Axios.

Donald Trump további megtorlást rendelt el két amerikai katona halála miatt / Fotó: AFP

Az amerikai kormány már vizsgálja az ajánlatot, és arra kérte Izraelt, hogy egyelőre ne tegyen olyan lépéseket, amelyek végleg bezárhatnák a diplomáciai ablakot.

A háttérben azonban ezzel párhuzamosan egy jóval súlyosabb forgatókönyvre is készülnek.

Az amerikai hadsereg az elmúlt napokban több tucat vadászgépet és légi utántöltő repülőgépet vezényelt a térségbe. Izraeli források szerint az ország hadereje szintén magas készültségben van, és akár napokon belül megindulhat egy nagyszabású, összehangolt amerikai–izraeli hadművelet, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak.

Irán megkapta az ajánlatot

Teherán egyelőre nem fogadta el hivatalosan a tíznapos fegyvernyugvást, de az iráni külügyminisztérium már elismerte, hogy zajlik a közvetítés. Eszmail Bagai szóvivő közölte:

Irán megkapta a közvetítők által továbbított javaslatokat, azok részleteiről azonban ebben a szakaszban még nem kíván beszélni.

Az iráni nyilatkozat arra utal, hogy Teherán nem zárta be teljesen a tárgyalások előtt az ajtót. A szóvivő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az iráni fegyveres erők továbbra is erőteljes választ adnak az amerikai támadásokra.

A közvetítők javaslata a július 11-én, Omán fővárosában tartott egyeztetésre épül. Washington akkor azt követelte Irántól, hogy nyilvánosan vállaljon kötelezettséget a Hormuzi-szoros nyitva tartására.

A tárgyalások megállapodás nélkül zárultak, Teherán pedig röviddel később kereskedelmi hajókat támadott meg, amire az Egyesült Államok újabb bombázássorozattal válaszolt.

Az új terv mindkét hajózási útvonalat megnyitná. Az Omán felségvizein vezető déli útvonalat Irán nem támadhatná, az iráni vizeken húzódó északi útvonalon pedig az Egyesült Államok szüntetné meg a blokádot. A tíznapos tűzszünet alatt hosszabb távú megállapodást próbálnának kidolgozni a stratégiai fontosságú átkelő használatáról. Felmerült az is, hogy Irán észszerű szolgáltatási díjat szedhessen

a tengeri biztonságért

és a környezetvédelemért.

Egy másik elképzelés szerint a befizetések egy közös, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet részvételével kezelt alapba kerülnének.