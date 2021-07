A tőzsdézés új generációja már a kriptovalutákra épülhet

Az év innovatív terméke díjjal kitüntetett, magyar tulajdonú, észt fintech cég szakértője példákat is említ arra, hogyan jelennek meg a hagyományos pénzügyi rendszerben a digitális eszközök. A Wall Street egyik óriása, a Goldman Sachs nemrég jelentette be, hogy a továbbiakban kriptovalutákhoz kapcsolódó kereskedési lehetőségeket is kínál befektetőinek, például Bitcoin vagy Ethereum alapú konstrukciókat. A világ legnagyobb tőzsdeüzemeltető csoportja, a chicago-i vagy a new york-i értéktőzsdét is üzemeltető CME Group már több kriptovalutával foglalkozó vállalatban szerzett tulajdonrészt, és Bitcoin Futures néven maga is kínál befektetési lehetőséget a digitális eszközhöz kapcsolódóan.