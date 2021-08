Elon Musknak sem tetszik az Nvidia tranzakciója

A londoni lap szerint az Amazon és a Samsung Electronics korábban már eljuttatta a tranzakcióval szemben megfogalmazott kifogásait az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsághoz (FTC), amely év elején indított érdemi vizsgálatot az ügyben.

A vizsgálat megállapításai a következő hetek során láthatnak napvilágot. Az érintett cégek eddig a Reuters megkeresésére sem fejtették ki álláspontjukat az ügyben nyilvánosan.

A Guardian szerint mindenesetre az ugyancsak vizsgálódó brit versenyhivatal munkatársai is aggályosnak látják az ügyletet, mivel attól tartanak, hogy az egyesülés egyrészt elfojtja az innovációt a piacokon, másrészt sértheti az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági érdekeit is.



Az Nvidia egyébként szeptember elején nyújthatja be jóváhagyás iránti kérelmét az Európai Bizottsághoz is, ahol szintén teljes körű vizsgálat várható.