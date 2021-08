A második negyedévben is kiemelkedően teljesített és így 2021-ben fennállásának legmagasabb féléves eredményszámait produkálta az Alteo. A cégcsoport konszolidált EBITDA-ja meghaladta a 6,2 milliárd forintot, ami 98 százalékkal több a múlt év azonos időszakában mértnél. Ennek legfőbb mozgatórugója a hő- és villamosenergia-termelést irányító Szabályozási Központ kimagasló eredményessége volt, amiben meghatározó szerepet játszott a központ gázmotoros kapacitásainak tavalyi 18 MW-os bővülése, valamint a kiegyenlítő energiaárak és a kapacitásértékesítési átlagárak robbanásszerű növekedése a bázisidőszaki szintekhez képest.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Szintén kivette a részét a szignifikáns növekedésből a 2020-ban akvirált 15 MW-os szélerőműpark és a felújított gibárti vízerőmű többleteredménye a támogatott villamosenergia termelési szegmensen belül. A fentieken túl a világjárványnak leginkább kitett kiskereskedelmi szegmens visszapattanása is kulcsfontosságú volt a konszolidált EBITDA jelentős növekedésében. A BÉT prémium kategóriájában jegyzett és BUX index tag Alteo konszolidált nettó eredményével is csúcsot döntött: ez meghaladta a 2,8 milliárd forintot, ami 165 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakában elértnél.

„Az Alteo történetének legjobb féléves eredménye ismételten megerősít minket abban, hogy jó úton járunk, és az eddigi szellemben kell folytatnunk a még 2019 őszén bemutatott, a 2024-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiánkat” – értékelte az eredményeket ifj. Chikán Attila vezérigazgató. Mint fogalmazott: ezen belül is kiemelt figyelmet kap a szabályozási központ, hiszen a leginkább a naperőművek terén megmutatkozó, egyre számosabb megújuló energetikai fejlesztés napról napra nagyobb igényt támaszt a kiegyenlítő energetikai szolgáltatások iránt. Ennek érdekében rugalmas és magas hatékonysági fokú gázmotoros kapacitásokkal bővítik a szabályozási központot, és annak informatikai hátterét is tovább erősítik. „A piaci kiegyenlítő energiaárak és kapacitás értékesítési árak alakulását nem tudjuk befolyásolni, nem garantálható, hogy az idén megtapasztalt kiemelkedően magas szintek hosszú távon is fenn tudnak maradni. Ugyanakkor az már rajtunk múlik, hogy olyan képességekkel ruházzuk fel a Szabályozási Központunkat, amelyek révén azzal az adott piaci helyzetben az optimális ellátásbiztonsági és eredményességi célokat tudjuk elérni. Erről szólnak a Szabályozási Központunk fejlesztési tervei” – tette hozzá ifj. Chikán Attila.

A vezérigazgató beszámolt az Alteo egyik legújabb fejlesztéséről, egy 5 MW-os teljesítményű energiatároló egység megvalósításáról, amelyet a Kazincbarcikai Fűtőerőműben helyeznek majd üzembe várhatóan még az idén. A vezérigazgató arra is kitért: egyre több jel utal arra, hogy csak átmeneti és kismértékű az a lassulás, amelyet a pandémia néhány üzletág (hulladékgazdálkodás, elektromos mobilitás, megújulótermelés-menedzsment) esetében okozott: ezeken a területeken hasonló fellendülésre számítanak, mint amilyen a kiskereskedelmi szegmensben már lezajlott.