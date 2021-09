A forint 360 körül ragadt, van, aki szerint itt jó helyen van

A közép-európai régió devizái is mind gyengültek a dollár ellen, és ilyenkor az euró keresztben is gyengülni szokott. Ez is történt az utóbbi két hétben. Egy hónapos távlatban a cseh korona ugyan valamelyest erősödni tudott az euró ellenében, de az utóbbi két hétben lejtmenetbe került, bár csütörtökön a cseh jegybank várhatóan 1997 óta a legnagyobb kamatemelését hajtja végre.