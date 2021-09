A JPMorgan átveszi a VW fintech-cégét

A luxemburgi vállalkozás 2017-ben alakult, és 32 országban működik. A segítségével autóvásárlás és -lízing is finanszírozható, de hamarosan megjelenő alkalmazásaival az is lehetővé válik, hogy a felhasználók az autóból ki sem szállva egyenlítsék ki a tankolást vagy az útdíjat, valamint különböző előfizetéses szolgáltatásokra, például biztosításra vagy akár szórakoztató elektronikai programokra fizessenek be.

Az egyik leggyorsabban fejlődő piac a hálózatba kapcsolt autóknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások szegmense, ahol a gépkocsik mobil pénztárcaként funkcionálnak

– mondta a Reutersnek Shahrokh Moinian, a JPMorgan európai régiójának nagykereskedelmi fizetésekért felelős vezetője.