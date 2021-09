Behajt a Lucid a Tesla utcájába

A Tesla hazai riválisává előlépő startup nem aprózza el: a csúcskategóriás Lucid Air Dream Editionnel nyitja meg a vásárlók pénztárcáját, majd a luxusban is az olcsóbbat keresők kedvében járva a Grand Touring, Touring és Air Pure villanyautókkal folytatja. Utóbbi 77,4 ezer dolláros árcédulával jövő év végétől lesz kapható.

A csúcsmodell azonban 169 ezer dollártól indul és hivatalosan egy feltöltéssel 837 kilométert tud megtenni, szemben a 160 kilométerrel kevesebbre kalibrált, de csak 90 ezer dollárba kerülő Tesla Model S-sel.

Utóbbi immár kilenc éve vezeti a toplistákat, igaz, eladásai már stagnálnak, mivel azóta külsőre keveset változott, sőt, Elon Musk alapító-vezérigazgató a 820 kilométeres hatótávolságúra növelt Model S frissítésétől is visszalépett júniusban. A második negyedévben csak 1890-et értékesítettek az S és sz X modellekből – együttvéve.

Eközben a riválisok sorra jönnek ki az új modelljeikkel. Köztük a Lucid, amely már 13 ezernél is több megrendelést vett fel az autóira. Peter Rawlinson vezérigazgató az arizonai üzem sajtóbejárásán azzal büszkélkedett, hogy

a Tesláénál fejlettebb akkumulátortechnológiát alkalmaznak, és a gyártási költségeik is alacsonyabbak.

Ha valaki, ő biztos tudja, mit beszél, hiszen a Tesla Model S főmérnökeként szerzett nevet magának.

Az igazi fokmérő azonban az lesz, miként tudják majd orvosolni a tömeggyártás elindulásával garantáltan fellépő gyermekbetegségeket, amelyektől a Tesla is szenvedett bő három évvel ezelőttig, folyamatos stresszben tartva a részvényeseit. A Lucidot a szaúdi állami fejlesztési alap (PIF) egymilliárd dolláros tőkeinjekciója hozta egyenesbe 2018-ban, majd egy kagylótársasággal (SPAC) történt fúzióval lépett a parkettre pár hónapja. A cég piaci értéke már 39 milliárd dolláros, a szaúdiak részesedése pedig 60 százalékosra tehető a Reuters szerint.

A Lucidnál is magasabb kategóriát, a hypercarok szűk szegmensét képviseli a prototípusával a közönség előtt már 2019-ben bemutatkozott Pininfarina Battista. Az elektromos sportkocsi brutális erejű, s 1900 lóerejéhez igazodik a 2,2 millió dolláros elméleti ára is. Érdekesség, hogy az akkumulátort és a hajtásláncot is a horvát Rimac Automobilitől kapta a jármű, amelyből tavaly már százötvennek el kellett volna készülnie. A Bloomberg értesülése szerint a konstruktőr, az olasz Automobili Pininfarina indiai tulajdonosa, a Mahindra & Mahindra (M&M) úgy látja, hogy a gyártás elindításához a tőzsdén keresztül vezet az út.

Az 500 millió dollárosra taksált olasz céget a Lucid és a Polestar mintájára egy SPAC-on keresztül tőkésítenék fel. A Battista Farina által alapított legendás autótervező műhelyt 2015-ben mentette meg az enyészettől az M&M. A tőzsdei bevezetés a Pininfarina egyedi autógyártó részlegét érinti, a dizájnstúdió jövője ettől független.