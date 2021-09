A svájci piacot egyre több elemzőház fedezi fel, mivel az itteni alacsony bétájú papírok némi „fedezéket” nyújthatnak egy részvénypiaci bessz esetén. Svájc egyértelműen defenzív befektetési horizontnak számít. A tőzsdén kereskedett, nagyrészt ciklikus iparágba tartozó részvények rendre alul is teljesítik a globális indexeket, miközben a dollárban jegyzett technológiai vállalatok árfolyamai szárnyalnak. Hozzájárul ehhez a képhez a svájci frank is, mivel a helyi jegybank szándékai nyilvánvalók: a frank túlzott erősödését még a válságok idején is nyíltan meg kívánja akadályozni. Így devizában a jövőben is inkább semleges, mint pozitív teljesítményre számíthatnak a svájci részvényekbe fektetők.

Fotó: Shutterstock

A geográfiai alulsúlyozás miatt az egyébként jó növekedési potenciálú vállalatok között is lehet találni alulárazott befektetéseket. Ilyen a globális piacvezető építőipari cég, a Holcim is. A Lafarge és a Holcim az építőanyag-gyártásban és az építőipari megoldások biztosításában jár az élen, cementgyártóból egyre inkább a modern megoldások felé pozicionálja át magát, miközben termelési kapacitása is megsokszorozódott. 15 P/E rátán, 4,2 százalék közeli osztalékhozammal nem számít drága vételnek. Ha a gazdasági fellendülés tartóssá válik, az építőipari cégek árfolyama ismét gyorsan emelkedhet.

Sokáig lemaradónak számított a gyógyszerszektorban a Roche, mely nemcsak gyógyszereket gyárt, de segédeszközöket és diagnosztikai eszközöket is előállít.

Az onkológiai és autoimmun betegségekre fókuszáló portfóoliója kifejezetten erős, még ha a generikus gyógyszerpiac előretörése és a nem onkológiai szegmens gyengélkedése hátráltatja is a részvényárfolyamot. 17-es P/E rátája és majdnem 3 százalékos osztaléka miatt attraktív, hosszú távú portfólióelem lehet.

Két, öt százalék feletti osztalékhozamú, alacsony, 14 alatti P/E rátán forgó biztosítótársaságot is érdemes megemlíteni, a Swiss Life elsősorban Svájcra, Franciaországra és Németországra koncentrál.

Az élet üzletágon belül egyének és vállalatok tanácsadását és biztosítását is felvállalja. Az alacsony kamatkörnyezetben is jól teljesít, köszönhetően következetes eszköz-forrás menedzsmentjének. A Zurich Insurance pedig jelentős globális szereplő a nem élet üzletágban.