A londoni bankközi kamatláb (LIBOR – London Inter-Bank Offered Rate) hosszú évekig meghatározó referenciája volt a globális tőkepiacoknak, napi több ezer milliárd dollár értékű tranzakcióhoz szolgált árazási iránytűként - olvasható a Figyelőn.

Botrányok a bankközin

A világ egyik legfontosabb tőkepiaci mutatójának a renoméját azonban súlyos botrányok tépázták meg – túl könnyen lehetett manipulálni, és sokan nem tudtak ellenállni a csábításnak. Egy az amerikai jegybank, a Federal Reserve által 2014-ben felállított bizottság aztán háromévi munka után úgy döntött, hogy a chicagói tőzsde, a CME által összeállított mutatóval, a SOFR-ral (Secured Overnight Financing Rate) helyettesíti a LIBOR-t.

A határidős, opciós, swappiacok így ez év nyarán új iránytűt kaptak.

A hagyományosan konzervatív tőkepiacok eleinte nem nagyon kedvelték az új játékszert, viszont a jövő esztendő elejétől tilos lesz a bankoknak LIBOR-alapon árazni a hiteleiket. A bizalmatlanság érthető, hiszen a SOFR-nak nincs piaci hagyománya. A váltás a legnagyobb és legfontosabb LIBOR-mutató, a dollár esetében a legnehezebb.

Az első fecske

Az első fecske – szeptember közepén – a Bank of America (BoA) volt, amely 3,25 milliárd dollár keretösszegű szindikálthitel-csomag árazásához használta a Fed által közölt mutatót. A BoA döntése a többi piaci szereplő kedvét is meghozta: szeptember utolsó előtti hetében összesen 240 milliárd dollár értékű kamatcsereügyletet kötöttek SOFR-alapon árazva.

Ez a teljes LIBOR- és SOFR-piac 13,5 százaléka.

Júniusban a SOFR részesedése csupán 3 százalék volt. A térnyeréséhez az is hozzájárult, hogy az amerikai szabályozó hatóság (US Commodity Futures Trading Commission) júliusban SOFR First elnevezessel kampányt indított. A program során a határidős kereskedők képernyőin a LIBOR-t felváltotta az új mutató. A CME Groupnál – ez a legnagyobb amerikai határidős piacot irányítja – a SOFR-t használó tranzakciók száma az év eleje óta 90 százalékkal nőtt.

A két kamatláb között az a legnagyobb különbség, hogy a LIBOR-t annak alapján számolják ki, hogy egy bank mennyiért hajlandó kölcsönt adni egy másiknak. A SOFR azonban piaci tranzakciókon alapul; azt mutatja meg, hogy egy éjszakára (amikor zárva vannak a bankok) milyen kamaton lehet készpénzhez jutni amerikai állampapír fedezete mellett.

Kettős rendszer

Ugyanakkor korántsem biztos, hogy a SOFR egyeduralkodóvá válik. Elemzői vélemények szerint a határidős piacokon biztosan népszerű lesz, de a hitelpiacon továbbra is erősek a kétségek vele kapcsolatban.

A LIBOR árazásában ugyanis szerepel a hitelkockázat.

Amikor bővül a piaci volatilitás, a hitelezéssel kapcsolatos kockázat is nő – ilyen esetben a tapasztalatok alapján a régi mutató jobban megemelkedik az újnál. A bankok tehát azzal szembesülnének, hogy miközben a hitelkockázathoz kapcsolódó finanszírozási költségeik növekednek, egy stabilabb SOFR-rátához kapcsolódva kellene a tőkéjüket kihelyezni. Így egy többreferenciás pénzügyi világ képe rajzolódik ki, amelyben a SOFR lesz a domináns, de mellette valamilyen formában a -LIBOR is megmarad.

A cikk a Figyelő hetilap október 9-iki számában került publikálásra.