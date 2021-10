Mi is az AdBlue? Az OMV tájékoztatása szerint az AdBlue egy folyékony, tiszta oldat, amely ioncserélt vízből és autóipari karbamidból áll. Arra szolgál, hogy az SCR-(szelektív katalitikus redukció) rendszerrel ellátott gépjárművek nitrogén-oxid kibocsátását csökkentse. A folyamat során az AdBlue az SCR katalizátorba fecskendezve vízzé, levegővé és nitrogénné alakítja a kipufogó gázok ártalmas nitrogén-oxidjait. Az erősen korrodáló hatású – amúgy teljesen veszélytelen – AdBlue folyadék mínusz 11 Celsius fokon fagy meg. Emiatt az AdBlue-tartályból a katalizátorba vezető csövek duplafalúak, ami lehetővé teszi, hogy a hűtőrendszer felfűtse ezeket a csöveket, illetve magát az AdBlue-tartályt, ha az megfagyott. Az AdBlue pozitív környezeti hatásai: A nitrogén-oxidokat (NO) legalább 60százalékkal csökkenti az Euro 3 osztályhoz képest

A részecskeszámot legalább 80százalékkal csökkenti (Euro 4 osztályhoz viszonyítva)

A CO2 csökkenés akár 7 százalék is lehet

Környezetbarát. Az AdBlue összetevői karbamid és víz