A szektortársakhoz hasonlóan ki tudta használni az energiaárak megugrását az osztrák OMV is. A Mol régiós versenytársa a tavalyi, 487 millió eurós vesztesége 279 millió eurós nyereségbe fordult át a szeptember végén lezárt harmadik negyedévben.

A korrigált eredmény ennél is erősebb, 781 millió euró – részvényenként 2,39 euró – lett, 75 millió euróval felülmúlva az elemzői várakozásokat.

A készletátértékelési hatástól szűrt (CCS) működési eredmény az egy évvel korábbi bő ötszörösére, 1,79 milliárd euróra ugrott. A negyedéves rekordot jelentő CCS EBIT-hez a tavaly még veszteséges kutatás-termelés üzletág 816, a vegyipari pedig 623 millió euróval járult hozzá. Utóbbi eredménytermelő képessége több mint hatszorosára ugrott. Jól teljesített a kiskereskedelmi és marketing szegmens is, melynek EBIT-je másfélszeresére, 361 millió euróra nőtt.

Fotó: AFP

Az upstream szegmens kiemelkedő teljesítményét a megugró olajárak mellett a magasabb termelési volumen is támogatta. Az osztrák olajcég kitermelése átlagosan napi 30 ezer hordóval 470 ezer hordóegyenértékre bővült az időszak során, miközben a kitermelési költségekből is sikerült 11 százalékot lefaragni. Az idei kilátásokat is optimistábban látja a vezetőség, amely 2021-ben 480 ezer hordós napi termeléssel kalkulál – a líbiai helyzettől függően –, a korábban vártnál magasabb szénhidrogénárak mellett.

A Brent hordónkénti árfolyamát az eddigi, 65-70 dolláros sáv tetejére várja a társaság, a gázáraknál pedig megawattóránként 15 eurós kurzusra számítanak az eddigi, 12 eurós árfolyammal szemben.

A jelentős javulásról tanúskodó eredményszámokat a piac is kedvezően fogadta, péntek reggel 2 százalékos pluszban kereskedtek az OMV részvényeivel.