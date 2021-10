Továbbra is stabil az OTP Bank működése – hangsúlyozta az OTP Bank rendkívüli közgyűlésén a pénzintézet elnök-vezérigazgatója. Csányi Sándor szerint 2019-ben a csoport kimagasló jövedelmezőséget ért el, 2020-at a pandémia miatt a kockázati költségek növekedése jellemezte, de 2021-ben már a tőkearányos megtérülés 19,1 százalékra nőtt. A növekedés motorja továbbra is a magyar piac, a támogatott hitelkonstrukcióknak köszönhetően. Csányi Sándor szerint a kisvállalkozói hitelek volumene csaknem megduplázódott az utóbbi időben, míg a közép-, és nagyvállalati szegmensben 19 százalékos piaci részesedét értek el.

Csányi Sándor a hitelek minőségének javulását is kiemelte, a menedzsment szerint a hitelmoratórium vége sem fog majd jelentős minőségromlást okozni. Kedvezőnek értékelte azt is, hogy az Európai Központi Bank (EKB) stressztesztjén a régióból a legjobb eredményt érte el a magyar bank, míg a legnagyobb 50 európai bank közül a 12. helyen végzett.

Az elnök-vezérigazgató az aktuális akvizíciókról is beszélt, és másképpen látja az üzbegisztáni terjeszkedést, mint a Fitch. A hitelminősítő ugyanis a napokban azt közölte, hogy egyre több kockázat leselkedik az üzbég bankokra, ugyanis a hitelkiáramlás gyors növekedése mellett a világjárvány megtépázta a lakosság vagyonát. A Fitch Ratings egyelőre kérdésesnek látja azt is, hogy az állami bankok milyen sikeresen tudnak átállni piaci működésre. Csányi Sándor szerint viszont stratégiai jelentőségű a közép-ázsiai ország, ugyanis az OTP lenne az első „privatizátor” a 30 milliós piacon, ami tartós lépéselőnyt jelentene a versenytársaikkal szemben, mérsékelt kockázatok mellett. Mint mondta

nincs gond, egy, a vásárlásra vonatkozó szándéknyilatkozatot már aláírtunk, de a tárgyalások az eltérő üzleti kultúra miatt a vártnál lassabban haladnak. Keményen védik érdekeiket a tárgyalópartnereink.

A menedzsment ugyanakkor nem kommentálta egy orosz lap értesülését, amely szerint a Home Credit nevű pénzintézet is az OTP akvizíciós célpontjává vált. A Bank vezérei mindössze annyit mondtak, folyamatosan nézik az esetleges felvásárlási lehetőségeket, de ezt „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják”.

Európán kívül nemcsak az üzbég, hanem a kínai piacra is belépne a magyar pénzintézet, azt ugyanis a vezetés megerősítette, hogy kisebbségi partnerként egy új, online hitelközvetítő cégbe szállhatnak be. Jól mutatja a kínai piac nagyságát, hogy a fogyasztási kölcsönöket nyújtó társaság helyi partnere 500 ezer értékesítési ponttal rendelkezik, már most is.

Az osztalékfizetésről Csányi Sándor annyit mondott, hogy bízik benne, tavasszal már utalhatnak részvényeseiknek. Kedvezőnek látja a magyar gazdaság helyzetét, a jövő év végére az OTP csoport mérlegfőösszege elérheti a 100 milliárd eurót is. Az infláció megugrása jelentős kockázat, de Csányi Sándor szerint -ahogyan a magyar is-, az európai jegybankok idejében lépnek, és megfékezik az árindexet.

A közgyűlésen nagy többséggel elfogadott Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program (KMRP) során összesen legfeljebb 210 milliárd forintnyi sajátrészvényt értékesít a menedzsment a KMRP szervezetknek, akik viszont 10 évig megtartják a papírokat. Emellett a bank legfeljebb évi 5 milliárd forint támogatást is juttat a szervezeteknek. Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese hozzátette,