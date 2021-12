Alapvetően nem okozott sokkot a hazai fogyasztóiár-index szintje, ugyanis az ügyfelek portfólióiba már hónapokkal ezelőtt – az árindex emelkedésének kezdetén – elkezdték beépíteni az inflációkövető lakossági állampapírokat is – mondta az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója. Bánfi Attila szerint így a mostani érték nem okoz feszültséget az ügyfeleik körében. Ugyanakkor arra lehet számítani, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által kedden publikált éves 6,5 százalékos ráta csúcsot jelent, valószínűsíthetően innen lassú ereszkedésbe kezd az árindex – hangsúlyozták a szakemberek. A feltörekvő piaci hozamok emelkednek, a régiós jegybankok kamatemelései folytatódhatnak, ugyanis az irányadó ráták emelésével szándékoznak fékezni az inflációt.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Nagy változás a korábbiakhoz képest, hogy még inkább diverzifikálni kell a portfóliókat, az ügyfelek maguktól is nyitottabbak lettek, de fontos, hogy a privát bankárok is újabb eszközosztályokat, például a nyersanyagokat-árupiacokat is figyelmükbe ajánlják.

Habár az év a részvénypiacok szinte folyamatos rekorddöntéseiről szólt, még mindig vannak az OTP szakértői szerint olyan társaságok, amelyekből érdemes részt vásárolni.

A növekedési papírok után az értékalapú társaságok kora jött el

– hangsúlyozza az OTP Bank kiemelt privát banki főosztályának vezetője. Bozsogi Tamás azt mondta, a mostani helyzetben a pénzügyi szektor papírjai is jól teljesíthetnek, az energiaválság meg a szektor cégeinek részvényeit hajthatja fel. Persze a részvénybefektetések kockázatosabbak, összességében nem is ajánlják mindenkinek, a felülsúlyozás pedig egyenesen elképzelhetetlen. Összességében – a nagy idei növekedést folytatva – nem várható részvénypiaci összeomlás, kisebb korrekciókkal azonban érdemes számolni. Szinte biztos az is, hogy a volatilitás jelentősen megnő, a részvénypiacok csapkodására fel kell készülni – mondta az OTP Bank privátbanki főosztályvezetője, Ujhelyi Levente.

A forintárfolyamot tekintve nem várható további gyengülés, az OTP szakemberei inkább a mostani szinteken való oldalazásra számítanak.

Azt mondták, az ország választásra készül, ez a gazdaságpolitikai lépéseken is látszik, de a Magyar Nemzeti Bank kamatemelései támogathatják a magyar fizetőeszközt.

Továbbra is nagy kérdés, hogy mikor vág bele az érdemi szigorításba az amerikai Fed. Emellett a koronavírus-járvány változatlanul kockázatot jelent, ami befolyásolhatja az alapfolyamatokat, de az OTP-nél nem számítanak széles körű, szigorú lezárásokra.

Ugyanakkor a digitális csatornákra, internetes ügyintézésre robbanásszerűen megnőtt az ügyfelek igénye. Ezt jól mutatja, hogy a nemrég zárult AutoWallis-részvény-kibocsátás során az online jegyzési arány 70 százalékkal múlta felül a fiókban vásárolt mennyiséget. Az OTP-nél kezelt privát banki vagyon meghaladja a 2500 milliárd forintot, míg az ügyfeleik száma 23 800 fő felett van.