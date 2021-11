Jelentős ralin van túl a második legnépszerűbb kriptoeszköz, az ethereum. Míg október elején még 2800 dollár körül állt a kurzusa, addig szerda este 4670 dolláron is jegyezték a bitcoin kistestvérét. A rekord után kisebb mínusz következett, és csütörtökön napközben 4500 dollár fölött stabilizálódott az árfolyam.

Fotó: Shutterstock

Valóban újdonság, hogy az ethereum önmagában tudjon erősödni, és ne a bitcoin vigye a hátán a többi kriptoeszközt – reagált a VG-nek a D-Labs alapítója. Ugyanakkor fontos különbséget tenni a két eszköz között. Vidákovics Attila szerint míg a bitcoin egy alternatív fizetőeszköz, addig az ethereum tulajdonképpen egy decentralizált, sokféle művelet elvégzésére alkalmas számítógép. Ezt jól bizonyítja, hogy az Ethert pénzügyi szolgáltatók és autógyárak is használták.

Tehát az ethereum alapjai sokkal megfoghatóbbak, bizonyos értelemben a „fundamentumai” erősebbek, mint a bitcoin esetén.

Látni kell azonban, hogy az ethereum használata drága, lassú és környezetszennyező, így tehát nem is csoda, hogy eddig nem váltott ki nagyobb befektetői érdeklődést. Évek óta kihívók kötik gúzsba az Ether árfolyamát és lehetőségeit – hangsúlyozza a szakértő. Ugyanakkor egyik – már több éve a piacon lévő – ethereumkonkurenst sem lehet olyan komplex módon használni, mint az eredeti eszközt, habár a versenytársak „zöldek”, gyorsak és olcsók. Így tehát igazán jó helyettesítő termék változatlanul nincs a piacon, ezért ismét feléledtek a találgatások az ethereum 2,0 bevezetésével kapcsolatban, ami a jövő évben valószínűsíthetően meg is fog történni Vidákovics Attila szerint. A szakértő arra alapozza ezt az állítását, hogy folyamatosan frissítik a protokollt, azaz készítik elő az új eszköz piacra dobására.

Nem lehet persze kizárni, hogy átcsoportosítások történnének a kriptopiacon, azaz a 62 ezer dollár körül forgó bitcoinból kiszállnának befektetők a profitjukat realizálva, a pénzt pedig a lendületben lévő ethereumba fektetnék, de a D-Labs vezetője a VG-nek hangsúlyozta, hogy a két eszköz alapvetően nem versenytársa egymásnak, ugyanis teljesen másként működnek.

A bitcoin piacán lévő forró hangulatot jól mutatja, hogy a megelőző napokban kicsi árfolyam-elmozdulás mellett kimagasló forgalmat bonyolítottak a kriptotőzsdéken. Ez sem egy megszokott helyzet – teszi hozzá Vidákovics Attila. Beszédes, hogy a legnagyobb platformon, a Binance-en naponta többször fel is kellett függeszteni a kereskedést a rendszer túlterheltsége miatt. További árfolyam-emelkedés következhet, ugyanis sokan elkezdték eladásra váró bitcoinjaikat kivonni a kriptotőzsdéről. Ha pedig a megszokottnál kevesebb bitcoin áll a platformokon, a vásárolni szándékozók száma pedig nem csökken, akkor keresleti piac alakul ki, ami felhajtja a kriptodeviza árfolyamát.

„A kriptotőzsdei helyzettől függetlenül is drágulást vártunk, de ilyen mértékű bitcoinkivonásra még sohasem volt példa” – hangsúlyozta a D-Labs elemzője.

Sokan fordultak a kriptopiac felé, ezt az is bizonyítja, hogy az App Store és a Google Play nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adatai szerint a globálisan legnépszerűbb letöltött applikációk a kriptopénztárcák voltak az utóbbi időben. Önmagában ez a tény is további áremelkedést hozhat a kriptopiacra – hangsúlyozta Vidákovics.

Ryan Rabaglia, az OSL digitális eszközplatform ügyvezető igazgatója és globális kereskedelmi vezetője a Yahoo Finance-nek azt mondta, hogy a szeptember végi fordulat óta nemcsak a bitcoin, hanem az ethereum is – számtalan nagyvállalat részvényével együtt – szinte töretlenül drágul. Lesz átrendeződés a kriptopiacon, de az ethereum továbbra is jelentős szerepet játszik majd. Emellett az is a kriptopiacra hajtja a befektetőket, hogy a bankok folyamatosan nyitnak a kriptodevizák felé, a meglóduló infláció és a bizonytalan környezet miatt pedig egyre nagyobb az igény a portfóliók további diverzifikációjára.